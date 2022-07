Libro invita a debatir Itaipú camino a la revisión del Anexo C

“Este libro busca sintetizar, con un lenguaje didáctico y para todo público, la historia de Itaipú, la lucha del pueblo paraguayo por su soberanía desde los Saltos del Guairá hasta el presente, los puntos que Paraguay debe defender ante Brasil en la revisión del Anexo C en el 2023 y la importancia de la participación y el debate en todo este proceso hasta el buen uso de los fondos que se obtengan”, señalaron los autores.

Según el material, si Paraguay ejerciese su soberanía hidroeléctrica podría obtener una renta eléctrica no menor a USD 3.500 millones al año. “No hay ningún problema en que Brasil reduzca su tarifa, de su 50%, eso pueden hacerlo porque mientras cubra el costo no es un inconveniente. Pero si se paga menos por nuestra energía sí es gravísimo, en un momento donde los precios de la energía están por las nubes, a no menos de USD 200 MWh. Brasil nos pagaba hasta el 2021 USD 55 MWh, y ahora USD 7 menos. Dicen que es provisorio, pero son hechos consumados”, cuestionó Mercedes Canese.

Añadió que la renta generada en Itaipú debería utilizarse prioritariamente para invertir en infraestructura eléctrica, transporte eléctrico, ampliación de la Tarifa Social, Tarifa reducida para industrias empleo intensivas e inversiones sociales estructurales en áreas como salud, educación, reforma agraria, reconstitución de ecosistemas nativos, ciencia y tecnología.