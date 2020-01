Libre sospechoso por crimen en seccional

Ortiz fue aprehendido ayer en plena calle luego de que transeúntes alertaran a la Policía de su actitud sospechosa. El hombre habría dejado, en inmediaciones de la seccional, un pantalón con sangre.

El ahora detenido trabaja como carretillero en el Mercado 4. En principio, el hombre negó que el pantalón hallado sea su pertenencia, pero terminó reconociendo que es suyo. También dijo que no conocía a la víctima para luego reconocer igualmente que sí era conocido suyo.

El sospechoso, que tenía una herida en uno de sus brazos, tuvo que admitir ante los uniformados que el pantalón con sangre, recogido como evidencia, usó para detener el sangrado. La herida supuestamente se hizo cortando choclo.

La evidencia ya fue llevada para ser analizada por expertos de Criminalística, que deberán confirmar si la sangre hallada en la prenda se corresponde o no con el de la víctima fatal.

La fiscala Alma Zayas indicó que Ortiz sigue vinculado a la investigación y no se descarta su participación, pero “a priori no le estamos imputando porque no tenemos un nexo causal entre el supuesto autor y el hecho, no tenemos aún una vinculación directa”. Agregó que aún se debe determinar si la sangre de la víctima coincide con la prenda del sospechoso.