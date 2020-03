“Le falta carácter a Eduardo Berizzo”

Miguel Peque Benítez (1970) fue el único delantero que jugaba en Europa en la Selección de 1998. Además, no había debutado en primera división en Paraguay cuando convirtió el 2 a 1 transitorio contra Nigeria, el día de la clasificación histórica en Toulouse. El grito en la garganta y debajo de la camiseta, otra que tenía una inscripción de las que ya no se permiten: “Felicidades, mamá”.

“Para lo que demostró hasta ahora la Selección, creo que no termina de convencer. Me parece que el entrenador actual está buscando los jugadores idóneos para hacerse fuerte, pero no los encuentra”, explica Benítez. “Esperemos que no tarde mucho en encontrar, Paraguay depende de eso en estas eliminatorias”, completa.

Según el ex delantero del Español de Barcelona, hay posibilidades de clasificar porque existen jugadores con experiencia en el exterior que tienen facilidades para asimilar las ideas de Berizzo, su sistema táctico. “Depende mucho de cómo encare los partidos en casa nuestra clasificación. Después está el saber mentalizarle al jugador, motivarle”, afirma.

A propósito del entrenador argentino, confiesa que le dio curiosidad su venida por su filiación bielsista. “Marcelo Bielsa tiene mucho carácter y cada partido plantea a la manera de ese partido. Es muy metódico en todo lo que hace. Vive lo que hace”. ¿Y Berizzo?, pregunta ÚH. “La verdad que le falta carácter. Al paraguayo tenés que encararle y decirle las cosas bien claras. Y, por supuesto, sacarle esa garra si es que la tiene”, responde.

Como otro elemento acaso no extrafutbolístico, Peque cita la mística. Y a la hinchada. Concluye: “Se perdió un poco la mística que teníamos antes. Es la mística de mojar la camiseta, con garra y corazón. Tendríamos que volver a eso. Además, acá siempre va a ser de gran ayuda el apoyo de la afición, en eso de empujar a los jugadores”.