Las tendencias en color de cabello para el otoño

Con la llegada de la nueva estación toca pasar por la peluquería y hacer un cambio de look. Al igual que la moda, los tonos de pelo también están influenciados por las tendencias. Es por ello que el estilista y especialista en color Luis De León muestra cuales son los colores para pelo que arrasarán este otoño.

Los colores del otoño La tendencia de cambiar de color de cabello siempre será una buena opción. Dar con el tono ideal no es fácil, pero las herramientas como ser la carta de colores y los tipos de rostro que presentan cada una de las mujeres harán que sea más fácil a la hora de elegir. “En plena pandemia, el año pasado no ha sido fácil definir y aun así sigue siendo difícil porque el futuro es incierto y no sabemos si nos volverán a confinar, por lo cual no descartamos los colores que necesiten poco mantenimiento. Por ejemplo, la gama del castaño con sus infinitas tonalidades”, menciona el especialista. Como siempre los rubios no pasarán de moda y los contornos iluminados y desgastes en puntas estarán como gran tendencia. “El color honey blond, que es uno de los colores miel claro que más me apasiona hacer, estará tan vigente dentro de todo lo que se refiera a morenas iluminadas”, comenta Luis. Cuando hablamos de morenas iluminadas, es como jugar con degradados en marrones rojizos, o chocolates acaramelados. “Un castaño oscuro con reflejos miel, siempre queda bien y armonioso manteniendo la esencia natural. El auburn que no es más que un castaño chocolate y mezcla de rojizo marca tendencia”, aclara el estilista. El blorange (pelirrojo más rubio), seguirá siendo una opción. Cuando a Luis De León se le habla de cambio de look, él deja volar su imaginación y pone manos a la obra. “Siempre pienso en todas las alternativas y la gran posibilidad que tienes a la hora de proponer y de innovar, y es allí donde mi imaginación no para”. Además añade que los rubios se volverán más fríos y en contraste con la raíz. “Dentro de los rubios me vuelco siempre a los beiges para iluminar y encontrar la armonía perfecta con las bases castañas y de eso se trata de iluminar en esta estación tan fresca como es el otoño”, refiere. Su recomendación es realizar un diagnóstico previo con un profesional. “Si vas a cambiar de color, escoge bien lo que deseas, porque no puedes elegir un color cualquiera. Los resultados varían de un cabello a otro”, finaliza.



