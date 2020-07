Lamentan que ya pocos recuerdan a Edelio, a 6 años de su desaparición

Un día como hoy, pero hace seis años, el suboficial de policía Edelio Morínigo Florenciano fue tomado por la banda criminal cuando estaba cazando con un grupo de amigos en la estancia Macchi Cué, de Arroyito, Concepción.

Pasaron 2.193 días de este suceso y hasta el momento no se tienen noticias concretas del paradero del uniformado, que fue llevado por miembros del autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), según las investigaciones. Sus familiares creen que de a poco el caso del suboficial está quedando en el olvido de la población y también de las autoridades. En una nota concedida a ÚH afirman que ellos solo necesitan información, ya que se agotan las esperanzas de volver a tenerlo en vida. Según su madre, Obdulia Florenciano, ya muchas cosas pensaron en estos años y manejan varias hipótesis sobre su hijo. “Hasta me dijeron que mi hijo podría formar parte del EPP y yo respondo que en los 6 años cualquier cosa puede pasar, pero si eso ocurría mi hijo me hubiera llamado para tranquilizarme”, indicó. Destacó que las esperanzas se alejan, pero que seguirá luchando hasta tanto sepa la verdad de su hijo . “Yo voy a seguir luchando. El lunes voy a estar frente a la Fiscalía General de la República, a fin de exigir información sobre mi hijo”, señaló la angustiada madre. Destacó que ya hace dos años que le llevaron el irresponsable panfleto que suponía la muerte de su hijo, pero que lamentablemente nunca le dieron mayores detalles. “Muy irresponsablemente me dieron ese documento, pero a mí me contaron que las autoridades saben más detalles y eso quiero saber”, remarcó doña Obdulia. La esposa de Edelio, Elisa Ledesma, también mantiene una esperanza lejana de volver a ver a su marido y cumplir sus sueños de pareja, aunque cada vez se aleja más la posibilidad. También cree que si su marido está con el grupo armado se hubiera comunicado con ella. Mencionó que nunca más recibió información de él, pese a que la buscó en muchas ocasiones en forma particular. CELEBRACIÓN RELIGIOSA. En la fecha se celebrará una misa en la casa de Edelio, que queda en zona norte de Arroyito. El padre José Zavala celebrará la Eucaristía en presencia de los familiares y algunos camaradas del suboficial. Por las medidas impuestas por el Gobierno en el marco de la lucha contra el Covid-19, no se podrá hacer la movilización organizada por familiares. Años anteriores, acamparon en la entrada de la estancia donde desapareció, para luego marchar hasta Arroyito. Embed



Para el Estado, sigue con vida

Para el Estado paraguayo, el suboficial Edelio Morínigo sigue con vida, según confirmó el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El uniformado indicó que mientras no se hallen indicios de que el uniformado haya fallecido, como el hallazgo de un cuerpo u otra evidencia que lo demuestre, se lo sigue buscando con vida por la zona de influencia de la banda armada.

“Es un tema muy sensible; nosotros manejamos información que lastimosamente no podemos socializar”, explicó el militar.