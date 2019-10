Lamentan que un colorado no asuma como ministro

“No lo conozco mucho al nuevo ministro (Euclides Acevedo), pero es una decisión que tomó el presidente de la República y nosotros como partido no podemos estar ausentes y vamos a respaldar la gestión del presidente. La ciudadanía está pidiendo a gritos, exigiendo mayor seguridad en el país, pero me hubiese gustado que fuese un colorado que ocupe esa cartera de Estado”, aseveró el legislador, quien meses antes, sin embargo, había abogado para ese cargo por Arnaldo Giuzzio, titular de la Senad, quien no es colorado.

De acuerdo con el también presidente de la ANR, dentro de la organización partidaria a su cargo existe gente capaz para ocupar el cargo, aunque no quiso dar nombres, porque desde el cartismo dijeron que no sugerirían a nadie.

“Creemos que dentro de nuestro partido hay gente que puede llevar adelante con mucha altura, con mucha capacidad ese espacio. Lastimosamente, (Abdo) optó nuevamente por alguien fuera del partido”, lamentó.

“De vuelta creo que es un guiño y una demostración de que se está gobernando en gran parte con la oposición y no con el Partido Colorado”, puntualizó el titular de la ANR y principal vocero de HC.

Por su parte, Godoy dijo que, una vez más, Mario Abdo Benítez faltó a su palabra de dar cargos de confianza a los colorados.

“Para mí, los mejores deben gobernar, sean o no colorados, el tema es que Marito, una vez más, traicionó su discurso de ‘coloradizar su gabinete’”, expresó el legislador cartista.



