Lambaré adjudicó millonarias sumas para obras fantasmas

La Municipalidad de Lambaré adjudicó un total de G. 3.287.021.000 a la firma Caldetec Ingeniería para un paquete de obras viales en diversos tramos de la ciudad. Sin embargo, en varias calles intervenidas no figura un solo m2 de badenes o cunetas como se describe en los documentos.

Esta realidad se puede ver realizando un recorrido por calles como Juan de Salazar y Espinoza, Universitarios Lambareños y Avenida del Pueblo, áreas donde abarcó el proyecto. Específicamente, en el documento figura que el contrato con Caldetec, lote II, es para reparación de empedrado, cunetas laterales, badenes en cruce de calles, cordón lateral y regularización asfáltica. La contratación, por la vía de la excepción, fue en setiembre del 2017. Pero en los citados tramos hay apenas una fina capa asfáltica que en partes presenta baches o el empedrado nuevamente queda al descubierto. Donde se observan los cordones laterales, estos aparentan ser construidos hace mucho más que dos años atrás. “El asfalto terminaron en pocos días y a los seis meses ya reventó todo nuevamente”, mencionó Francisco Romero, frentista de la Avda. del Pueblo. En la calle Juan de Salazar, la pobladora Blanca Balbuena refirió lo mismo. El concejal Blas Delgado (ANR) sostuvo que habían presentado esta denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos. “Habíamos enviado también a la Dirección de Contrataciones y a la Contraloría, pero como los reclamos no avanzaron entonces solicitamos la intervención”. Agregó que es solo una de las irregularidades visibles del mal uso de los royalties. EJECUCIÓN “Si mal no recuerdo, esas obras (badenes y cunetas) se habían obviado porque en aquel entonces estaba previsto que posteriormente el Ministerio de Obras Públicas construya el desagüe cloacal que hasta ahora no se concretó”, acotó al respecto el jefe de Obras de la Municipalidad de Lambaré, Federico Cabral. Indicó que averiguará en la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Municipio para confirmar si hubo una adenda. Al menos en la página de la Dirección de Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no figura. El jefe de UOC, José Fernández, dijo no encontrarse en la oficina para verificar los archivos de la contratación. Aseguró que recién hoy estaría disponible para mostrar los documentos del proceso. “Como Unidad de Contrataciones manejamos el proceso previo, la verificación ya la hacen los de fiscalización de obras”, indicó. El intendente Armando Gómez no respondió a los llamados para responder sobre las obras.



