Lali González: "Me tuve fe desde el principio"

La destacada actriz Lali González atraviesa un importante momento en su carrera. La figura que puede ser vista en la pantalla de Telefuturo, donde oficia como jurado del programa Rojo, se destacó en la televisión argentina, con un papel en el que dio gala de la cultura paraguaya con el idioma guaraní y recibió en reconocimiento una nominación a los Premios Martín Fierro. A todo esto, su éxito se traduce en participaciones en películas, obras teatrales y el reciente homenaje recibido por la Cámara de Senadores.

“Me tuve fe desde el principio pero también mucho miedo”, menciona Lali al recordar sus inicios en el mundo de la actuación, hace 16 años, cuando la realidad era distinta, ya que “todavía no teníamos el acceso a la cantidad de escuelas, información y mercado que hoy tenemos”, señala. Los colegas de profesión, de mayor trayectoria en el teatro, le inspiraron a seguir en este camino, en el que también le atravesaron dudas.

“Abandoné en un momento la idea de ser actriz porque nada me salía bien. Hasta que un día se dieron las oportunidades”, señala la intérprete, que hace 10 años llamó la atención con su performance en la película paraguaya 7 Cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, en la que interpretó a Liz, una astuta y sagaz mujer, amiga del protagonista.

Carrera. “Sin darme cuenta pasó rápido el tiempo y si bien no fueron muchos años todavía desde mis comienzos en el cine, que fue en el 2010, he vivido muchas experiencias hermosas y tuve la oportunidad de conocer países, compañeros y amigos”, menciona la intérprete que cuenta en su filmografía con producciones como Lectura según Justino, Luna de Cigarras, Mangoré, La Redención, Charlotte, etc.

Otra larga lista de piezas presentadas sobre las tablas también compone su trayectoria, obras en las que participó y protagonizó varias historias, como Pase lo que pase, Primeriza, Historias verídicas, Una mami en cuarentena, She’s Lali, etc.

En el ámbito de la ficción nuevamente Lali logró gran destaque, esta vez, en la televisión argentina, al dar vida a Rita en la telenovela La 1-5/18 Somos Uno, emitida en El Trece. Su personaje se trataba de una mujer paraguaya y en su interpretación la actriz utilizó sin límites el guaraní, con sus jergas y modismos.

Esa característica generó repercusión en el vecino país y llamó la atención no solo de los televidentes, ya que su performance repercutió en una nominación al premio más importante de la TV argentina, los Martín Fierro. González fue convocada a la terna de actriz protagonista de ficción y no necesitó ganar el trofeo para marcar historia y enorgullecer a Paraguay.

Reconocimiento. Esta semana Lali recibió una distinción de la Cámara de Senadores, que hizo entrega de una placa y una copia de la Declaración N° 384 por la cual el Senado reconoce y rinde homenaje a la actriz. En su discurso de agradecimiento, manifestó que espera que de alguna forma el reconocimiento sea un impulso para que los jóvenes se animen a dedicarse al arte, al tiempo de instar al Estado a invertir en más espacios culturales.

González también marca presencia en la televisión nacional, en Rojo, donde oficia de jurado. “Disfruto mucho del programa y del talento de los jóvenes, me da mucha esperanza la fe que le tienen a su arte. Es por eso que con mis devoluciones trato de darle también, más allá de una calificación, un consejo que pueda motivarlos y ayudarlos”, afirma la intérprete, que adelanta que su próximo proyecto es una película que se filmará en nuestro país en coproducción con Argentina.