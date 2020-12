Laguna Cerro: Camino se desploma y temen por contaminación total

El sendero separaba el área sana de la contaminada que en su momento había adquirido una coloración roja a causa de un grave daño ambiental.

La situación provocó gran preocupación en los pobladores que ahora temen que la contaminación llegue hasta el río Paraguay.

Herminia de Meza, pobladora del lugar, indicó que el sendero fue construido por la comisión vecinal para el paso de camiones de las areneras e industrias.

La pobladora comentó que se desmoronaron los tubos de cemento que sostenían el camino. “Ni siquiera era un puente, si es que van a trabajar tienen que hacer un puente en forma como corresponde, nosotros no estamos en contra del trabajo, pero se tiene que hacer un trabajo correcto; pedimos que se hagan bien las cosas. Nosotros no sabemos si el Mades autorizó o no volver a construir el camino, la directora niega que ellos tuvieran la autorización y el permiso correspondiente”, manifestó.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) tomará muestras de la laguna para determinar si existe riesgo de contaminación o no.

El director de Fiscalización del Mades, Julio Marecos, manifestó que los técnicos de la institución procederán a tomar muestras de la laguna Cerro de Piquete Cué.

Marecos señaló que la cartera estatal debe asegurarse primero de la calidad del agua, para posteriormente saber qué hacer con el líquido vital.

CONTAMINACIÓN

El director de Fiscalización del Mades explicó que las aguas siguen contenidas en la laguna y no tiene contacto con el río, pero sí tiene conexión con el riacho San Francisco.

“La laguna está independiente al cauce hídrico. Solamente se carga cuando hay una inundación, cuando las aguas del río Paraguay y el riacho San Francisco se elevan”, refirió el director.

Marecos descartó que el fenómeno acontecido pueda afectar la zona del afloramiento del Yacaré Yrupê, puesto que está en la boca del río Salado. “No es en el lugar donde está el inconveniente ahora”, aseveró.

Asimismo, Marecos señaló que vieron la presencia de renacuajos en la laguna contenida que se había contaminado, y que eso es un indicativo de que por lo menos las aguas están mejorando.

El Ministerio Público imputó al propietario de la curtiembre WalTrading SA, empresa dedicada a pelambre de cuero y señalada como responsable del daño ambiental en la laguna Cerro.