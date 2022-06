Laboralistas retrucan a Bacigalupo en torno a la estabilidad laboral

En el comunicado en cuestión, la AAL argumenta que es una falacia hacer creer que la estabilidad laboral desmejora las oportunidades de empleo, por lo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) “no debería intentar convencer a la ciudadanía que la derogación del derecho a la estabilidad laboral asegurará mayores fuentes de empleo”, tal como lo consigna en el documento.

OIT. Los abogados laboralistas del Paraguay sostienen también que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin la participación efectiva de quienes representan a los trabajadores en las decisiones acerca de las condiciones económicas, laborales y sociales del mercado de trabajo, difícilmente se puedan resolver cuestionamientos sobre la estabilidad laboral sin reñir con el trabajo decente.

En torno al tenor de las expresiones de la ministra, la AAL sostiene que la cartera de Estado a su cargo debería estar abocada a elaborar políticas públicas que generen mayores fuentes de trabajo para el desarrollo del país, así como asegurar la educación emprendedora, la capacitación profesional, la facilidad crediticia para los emprendedores, en vez de promover la eliminación de la estabilidad laboral.

“Las leyes no son mágicas; evitando la estabilidad no se mejora en nada el mercado laboral, eso no es lo que el pueblo paraguayo necesita. La derogación de la estabilidad laboral no crea ni asegura fuentes de empleo”, enfatiza el gremio.



Opinión

Postura en debate que fue criticada

Carla Bacigalupo propuso recientemente flexibilizar las leyes laborales y rever la estabilidad laboral, en un debate entre precandidatas al Senado. También a fines del año pasado presentaba su postura sobre la supuesta distorsión existente en la aplicación del artículo 94 del Código del Trabajo, el cual según algunos empresarios se da en el mercado paraguayo en relación con la estabilidad laboral.