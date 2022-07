La vacunación y los cuidados son decisivos para evitar contagios

Un reportaje publicado por Última Hora aportaba este domingo los testimonios de dos personas que padecieron Covid-19 antes de haber sido inmunizadas. El relato describe no solamente los síntomas y el miedo al sentir que cuesta respirar o las noches sin poder dormir por la fiebre, la tos y el dolor corporal, sino también el terror al ver la situación sanitaria rebasada absolutamente. Ambos pacientes han vuelto a contraer el coronavirus, pero lo que marca la diferencia es que ahora ya están vacunados, y aquí es donde el testimonio es valioso: ambos confiesan que la afección fue más leve y “menos dolorosa”. “Puedo dar fe de que funcionan las vacunas. Hay que hacerles caso a los profesionales, por más de que corran muchas versiones, que esto es preparado”, dice uno de ellos.

Estos testimonios son importantes, pues nos encontramos prácticamente en el inicio de una cuarta ola de contagios, y los casos de Covid-19 siguen en aumento. Según los datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, se registró en la última semana un incremento de 150% más que la anterior, con 12.000 casos confirmados. El país atraviesa por su cuarta ola de contagios y el epicentro se encuentra en Asunción y Central.

Las autoridades de Salud advierten que el relajo social está acelerando el avance de la cuarta ola y que la transmisión comunitaria se irá trasladando a otras localidades del país, particularmente, si no se toman las medidas necesarias. Como señala la Dra. Rebeca Guerín, jefa del Departamento de Control de Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología de Clínicas, “el reporte de aumento de cuadros respiratorios está plasmado por la gran cantidad de pacientes en los hospitales. Esto se da por el relajo de las personas, al perder miedo a la enfermedad y dejar de lado las medidas sanitarias, como no utilizar mascarillas”.

Las recomendaciones de la profesional refuerzan parte del conocimiento adquirido durante los momentos más difíciles de la pandemia: la clave se encuentra en el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus respiratorios y el Covid-19, y completar el esquema de vacunación.

Hoy podemos dimensionar exactamente el impacto que tienen nuestras acciones. Los efectos de la pandemia todavía están visibles en la educación y en la economía, de ahí la importancia de realizar un esfuerzo conjunto, las instituciones que deben informar a la población sobre la necesidad de vacunación y de cuidados, y de parte de la comunidad seguir las recomendaciones para evitar que esta nueva ola deje más consecuencias negativas. No obstante, los pronósticos indican que este rebrote del Covid no tendrá un alto impacto, e incluso puede que no llegue a ser como las olas anteriores.

Frente a esta situación tomar medidas de cuidado personal es lo más indicado. El lavado de manos es una de las medidas más eficaces para evitar todo tipo de contaminación, lo mismo que guardar reposo y el aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios. Pero sin duda la precaución fundamental es el uso correcto del tapabocas, que reduce el riesgo de contraer Covid-19 y otros virus. El uso de las mascarillas está recomendado para todas las personas cuando acudan a lugares cerrados y poco ventilados y, sobre todo, en los cuales haya aglomeración de personas, esto es en el transporte público donde generalmente los usuarios deben viajar en condiciones precarias, en las aulas escolares y en espacios cerrados. Las personas con síntomas respiratorios deben usar tapabocas para evitar contagiar a otros y también se debe usar en los hospitales. Del compromiso de todos depende superar esta pandemia.