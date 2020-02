La U e Inter igualaron en cero

La revancha se disputará el próximo martes a las 19.15 en el Estadio Beira Río de Porto Alegre. El rival de este duelo saldrá del choque entre Macará de Ecuador y Deportes Tolima de Colombia.

Hoy la Fase 2 de la Libertadores continúa con cuatro partidos, además de Universitario vs. Cerro Porteño y Guaraní vs. Corinthians, juegan Cerro Largo de Uruguay vs. Palestino de Chile (19.15), de aquí saldrá el rival de Guaraní vs. Corinthians; y a las 21.30 juegan The Strongest de Bolivia vs. Atlético Tucumán de Argentina.

Mañana cierran los choques de ida, Barcelona de Ecuador vs. Sporting Cristal de Perú (21.30), potenciales rivales de Cerro Porteño.