La tecnología como pilar del desarrollo

No podemos dejar de mencionar a Uruguay, con ejemplos como los de su educación digital y su registro médico único de la mano de una institución rectora y gestora de la transformación digital: Agesic. En todos los casos hubo un presidente de la República, no solamente comprometido sino que además involucrado con la transformación digital de su país, como pilar estratégico de otras transformaciones tales como las de eficiencia, cobertura digital para ciudadanos, transparencia, gestión inteligente de protección social, y otros tantos beneficios digitales.

Hoy sería difícil cumplir una promesa electoral sin implementar las tecnologías y la digitalización para gestionarla. Implementar un Paraguay tecnológico tiene 3 ejes básicos: 1) infraestructura, 2) sistemas de apoyo transversales, misionales o específicos y 3) servidores públicos capacitados para operar sistemas y dar servicios a ciudadanos cada vez más digitales. Dentro de cada eje, hay nuevamente 3 aspectos que deben considerarse: 1) la política que permita su existencia en el tiempo, 2) el proyecto que lo haga nacer y fortalecerse, y 3) su operación, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo. El primer eje permite almacenar, transmitir y llegar a cada rincón del Paraguay, a cada teléfono y a cada oficina pública del territorio. El segundo eje corresponde a tecnologías que soportan procesos transversales a todos, como recursos humanos, contabilidad, tesorería, compras, manejo de inventario, gestión integral de los datos, gestión de indicadores, tendencias, caracterización de ciudadanos vulnerables, entre otros. Y en cuanto a sistemas misionales, para que cada Estado cumpla su función.

El tercer eje es el más importante. De nada sirve poner tecnologías si las capacidades de los servidores públicos no están alineadas. No podemos dejar de mencionar la identidad digital paraguaya que, si bien comienza a dar sus primeros pasos, está aún lejos de ser un medio masivo. La interoperabilidad como puente para que todos los datos puedan transmitirse a lo ancho de las instituciones eliminando papeles, firmas, transporte de documentos, aún requiere presencialidad, tiempo, gestión manual y física.

Ojalá que los candidatos tomen conciencia de lo vital que es este pilar para el desarrollo país y que la respuesta general no sea “yo no entiendo luego esos temas”. Paraguay ha dado y sigue dando importantes pasos, pero es la ciudadanía la que debe exigir servicios más digitales, incluso a ciudadanos no digitales o excluidos. Hay una frase africana que dice “No todo aquel que persiguió la cebra la atrapó, pero todo aquel que atrapó la cebra la persiguió antes”. Persigamos nuestra transformación digital.