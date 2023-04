La Sub 17 va por su 1ª victoria

En el estreno, el elenco guaraní tuvo fecha libre, mientras que en la fecha 2 igualó con Venezuela 1 a 1.

El probable once paraguayo es con Paraguay: Facundo Insfrán, Rodrigo Gómez, Fernando Galeano, Óscar López y Ángel Aguayo; Rodrigo Villalba, David Fernández, Paulo Riveros y Jorge Mora; Lucas Guiñazú y Axel Balbuena. DT: Aldo Bobadilla. Posiciones en el Grupo B: Argentina 6 puntos, Bolivia 3, Paraguay y Venezuela 1 y Perú 0.

SIN SEDE. La FIFA decidió ayer sacar a Perú la sede del Mundial Sub 17, al no cumplir con los plazos, y comunicó que: “Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol, la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub 17. No obstante, la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Más adelante, se nombrará un nuevo anfitrión”.