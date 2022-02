La Sedeco dice que no puede intervenir ante denuncia de UIP

Es lo que señaló ayer el titular del ente, Juan Manuel Estigarribia, quien aclaró que aún no le llegó ninguna presentación del citado gremio industrial.

No obstante, afirmó que si el caso se trata de un incremento de costos de servicios, la Sedeco no tiene atribuciones para intervenir. “Nosotros no regulamos precios. Eso es categórico”, subrayó.

Consideró que la instancia que debería intervenir en este tema es la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), atendiendo a que es la que entiende en materia de libre concurrencia.

“De todas maneras, cuando reciba oficialmente el caso vamos a evaluar. Pero reitero que no tenemos ningún campo de acción ni atribuciones respecto los precios”, enfatizó. indicó que es la Conacom la que debería entender.

PREOCUPA. La UIP sentó postura de preocupación ante el hecho de que San Francisco SA está incrementando considerablemente sus precios, luego de que la Conacom le aprobara una operación de concentración (fusión) con la segunda línea marítima del mundo, MSC, estableciendo un claro poder de mercado a favor de este grupo. Señala que este hecho llevó al gremio a pedir a la Sedeco que abra una investigación.

El presidente de UIP, Enrique Duarte, dijo que varios socios realizaron la denuncia sobre el incremento de precios por parte de la citada empresa y que, en algunos casos, llega al 400%.

Mencionó que la Conacom no tuvo en cuenta a la UIP, a fin de que emita su opinión durante la investigación que realizó antes de otorgar la autorización a la operación de concentración.

Advirtió que, en un contexto inflacionario como el que está teniendo el país, “la suba de precios en temas logísticos debe generar alarma en todos los sectores, e involucrarse activamente la Sedeco, si se comprueba que se está ante una situación de precios supracompetitivos, como consecuencia del poder de mercado que ejerce ahora Mediterranean Shipping Company (MSC), tras haber adquirido el 50% de las acciones de San Francisco”.

Duarte también dijo que llamaba la atención que en la resolución por la cual se otorga el permiso de fusión, la Conacom reconoce que tanto MSC como San Francisco, la primera línea marítima, y el segundo, de infraestructura portuaria, se encuentran por encima de los umbrales de predominancia, y que esta fusión viene a consolidarla aún más.