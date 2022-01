La reducción del ISC no evitará la suba de combustibles, afirma Orué

Explicó que se pagan G. 680 por litro por el diésel tipo tres, en la Aduana, sin variación alguna y sin importar si existe un incremento del precio a nivel internacional. "Si nosotros decidiéramos reducir el impuesto, igual podría subir el combustible, la variable no es tan importante en este caso", acotó.

Para dar mayor claridad a su explicación, Orué ejemplificó que al reducir a la mitad las tasas del 24% aplicada a la nafta común y del 18% al gasoil, no evitará que se registre una suba de estos derivados del petróleo, por lo que no se podrá compensar por ese lado el inminente aumento del precio del diésel y las naftas, porque lo que realmente hace que suban los precios son las variaciones de los costos en origen. “Hay que ser prudentes, no tenemos que mirar por el lado de los impuestos. Básicamente, el precio de los impuestos en Paraguay es bajo, no hay una carga tributaria tan importante”, afirmó.

Orué señaló que el Gobierno no puede intervenir en el precio, aunque puede ver la manera de que Petropar mantenga los precios de venta, de manera a generar una mayor competencia dentro del mercado.

Sinceramiento. Orué salió al paso de lo manifestado por Miguel Corrales, presidente de Apesa, quien significó que el aumento de los precios del combustible tampoco beneficia a los emblemas, porque les resta rentabilidad.

El viceministro de Tributación solicitó sinceridad al sector y que se ajuste los cinturones, pues buscan seguir lucrando, a pesar de que las condiciones no están dadas. “Acá se quiere seguir ganando de igual manera... Creo que tenemos que sincerarnos y tratar de buscar lo mejor para el país”, remarcó.



El viceministro Óscar Orué afirmó que reducir el impuesto selectivo al consumo no resultará suficiente para evitar la suba del gasoil. Se estima que el reajuste será de entre G. 400 y 600 por litro.



MIC: El ajuste sería de G. 500

“Creo que el ajuste del precio de los combustibles sería de entre 7 y 8%, o sea alrededor de los G. 500 por litro”, destacó Óscar Cáceres, director de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).





Refirió que el Equipo Económico debe tratar la suba de los precios y cómo afectará a todos los demás rubros.

“Todavía no hablamos... Petropar también está ahí, pero seguramente eso se analizará, porque esto tiene muchas connotaciones, no es un producto cualquiera. Además, la suba impactará en otros productos, en la inflación, por lo que el Equipo Económico deberá estudiar el tema para tratar de mitigar que el impacto sea el menor posible”, sostuvo.