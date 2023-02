La recuperación del CHA puede atraer al turismo y crear nuevos negocios

Existe un movimiento de profesionales arquitectos paraguayos que promueven la recuperación de la Zona Histórica de la capital, que se debate entre el olvido, la dejadez y la indiferencia de las autoridades nacionales y municipales. Recuperar el centro debería ser una causa nacional, por la trascendencia que tiene su infraestructura arquitectónica y por encerrar la rica historia de la ciudad. Es así que desde el sitio de Arquitectos.com.py, el Arq. Nicolás Morales Saravia, docente de Proyectos de FADA UNA, propone cinco regulaciones e incentivos para recuperar y reactivar el Centro Histórico de Asunción (CHA) y atraer a turistas e inversores.

–¿Cómo se puede hacer entender a las autoridades municipales y nacionales sobre la importancia de recuperar el Centro Histórico para que vuelva a ser atractivo para los inversores, el comercio y el movimiento económico?

– Para hacer entender a las autoridades sobre la importancia de recuperar el Centro Histórico de una ciudad se pueden presentar datos y estadísticas, involucrar a la comunidad local, mostrar ejemplos exitosos, ofrecer soluciones y planes de acción concretos y crear una coalición de apoyo. Es decisivo tener en cuenta que cada centro histórico es único y no es fácil que las autoridades tomen conciencia sobre la importancia de recuperar y explotar económicamente este sector de la ciudad, en ese caso, Asunción.

–¿Cuáles son las propuestas o incentivos que presentan desde Arquitectos.com.py para reactivar el centro de Asunción?

–Habíamos propuesto cinco acciones probadas para regenerar centros históricos implementadas en otras ciudades, como son: El impuesto a la vivienda vacía, en zonas de alto valor cultural y turístico; este instrumento se utilizó en muchas ciudades con diferentes estrategias de catalogación, registro, acuerdos con los propietarios e incentivos para alquilar o vender. Un plan de movilidad que regule el acceso de buses al Casco Histórico con un sistema de trasbordo para que solo líneas autorizadas y nuevas puedan ingresar, con el objetivo de disminuir la contaminación sonora, del aire y mejorar el paisaje urbano. No hay turismo que funcione sin un transporte público decente ni tampoco ciudad viva. La exoneración de estacionamientos para construcciones multifamiliares, esto puede ser controversial, pero la idea es fomentar construcciones multifamiliares económicas que atraigan jóvenes que se muevan en transporte público o alternativo. Sin vivienda no hay ciudad, esto genera reactivación, seguridad y ciudad compacta sostenible. Intervenir e invertir en infraestructura en los asentamientos populares que rodean el CHA, es fundamental fortalecer las comunidades, bases sociales, clubes y centros comunitarios, generar acuerdos y compromisos para recuperar el CHA. Además, existen otras estrategias como la reutilización de edificios vacíos para viviendas asequibles, circuitos peatonales de plazas y parques, unificar las veredas o por lo menos reconstruir una parte para generar circuito turístico, establecer una plataforma en línea para recaudar fondos y fomentar la participación ciudadana en la financiación de proyectos culturales o sociales, etc.

–¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden la toma de conciencia de las autoridades sobre los beneficios que tendría para la población recuperar y explotar económicamente el CHA?

–Hay varios obstáculos como la falta de información, proporcionar datos y estadísticas es fundamental, que demuestren el impacto positivo que tendría la recuperación de la zona. También las autoridades pueden estar comprometidas con otras prioridades, como la infraestructura o la seguridad, y no tener suficientes recursos. La falta de planificación urbana también puede ser un obstáculo importante para la recuperación de un centro histórico degradado. La falta de planificación puede resultar en una falta de coherencia y continuidad en la recuperación. Algunos intereses comerciales y económicos pueden estar en contra de la recuperación de un centro histórico, ya que pueden temer que esto afecte sus ganancias o propiedades. Es importante involucrar a la comunidad, presentar información y argumentos sólidos y trabajar en colaboración con las autoridades para crear soluciones sostenibles y equilibradas.

–¿Qué pasaría en el hipotético caso de que un inversor comprara una gran cantidad de propiedades, cómo se puede garantizar que se respete su diseño arquitectónico original? ¿Debe haber una ley más férrea para conservar los edificios históricos?

–Por eso proponemos el impuesto a la vivienda vacía, dicho tributo ha ayudado a preservar la vitalidad y la diversidad en los barrios históricos en las ciudades. Barcelona, París, Nueva York, Bogotá, Santiago, São Paulo recuperaron sectores sumamente degradados con un alto valor cultural, y actualmente son una fuente de ingresos turísticos importante, además del valor cultural e histórico que aportan, a nadie se le ocurre tirar a la basura la foto de su abuela o abuelo porque es vieja. No creo que deba haber una regulación más férrea, ya existe la Ley 5621 de Patrimonio, el problema es que las obras deben subcategorizarse, los inmuebles a conservar según interés arquitectónico, los inmuebles que se deben demoler parcialmente por su estado o desinterés, los inmuebles que pueden mejorarse o reemplazarse, los inmuebles que tienen cese de actividades, etc., para minimizar las subjetividades, ya que actualmente es muy problemático intervenir edificios históricos, ni una abertura permiten agrandar para un garaje por ejemplo, o proyectar una ampliación aunque no modifique el carácter o lenguaje arquitectónico original. Existe una convención a nivel mundial que siempre se debe poder diferenciar lo original de lo añadido, esto garantiza la memoria, pero hay diferentes escuelas que no siempre lo ven así.

–¿Qué beneficios económicos puede traer para los asuncenos recuperar su memoria histórica y al mismo tiempo reactivar los negocios en un Centro Histórico recuperado, que se vuelva atractivo tanto para turistas como para potenciales inversores?

–En primer lugar, puede atraer más turismo y, por lo tanto, aumentar la economía local con la creación de atracciones y tours guiados por la historia y el patrimonio de la ciudad. Esto puede impulsar la apertura de nuevos negocios, tiendas, restaurantes, bares y cines, que pueden generar empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, puede impulsar la inversión en viviendas y aumentar la demanda de alquileres en esa área, lo que a su vez puede generar nuevos ingresos para los propietarios de viviendas. Pero sin la renovación de todo el transporte público que ingresa al CHA y una red de movilidad sostenible no se reactivará, garantizar que los visitantes tengan una experiencia positiva durante su estadía en la ciudad es esencial para el desarrollo turístico y para el acceso de visitantes al Centro Histórico.

Se debe involucrar a la comunidad, presentar información y argumentos sólidos y trabajar en colaboración con las autoridades para crear soluciones sostenibles y equilibradas.

Ficha técnica

Nicolás Morales Saravia es arquitecto y docente de Proyectos de FADA (UNA). Además, es magíster en Educación Superior Universitaria y especializado en Arquitectura y Medio Ambiente (USAL) y miembro fundador de Arquitectos.com.py