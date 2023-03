La puja para la Corte está entre Santander y González de Daniel

Para algunas cuestiones, el proceso se acelera, como el caso de la terna para la Corte Suprema de Justicia, que ya se finiquitaría lo antes posible.

Para otros, como el cargo vacante en la Defensoría Adjunta del Pueblo, y la polémica por el Convenio con la Unión Europea (UE) no hay acuerdo ni el menor apuro.

En el caso de la terna para la Corte, el documento ya está en manos del Senado, y se prevé darle entrada oficial en la sesión extraordinaria marcada para hoy, a las 11:00.

Una vez que se le da entrada el procedimiento sigue con la remisión del mensaje a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyos miembros deben dictaminar sobre el punto.

En dicha comisión varios de sus integrantes señalaron que ya están prestos para convocar a los ternados Gustavo Santander, María Teresa González y Gustavo Ocampos a una audiencia pública, donde serán nuevamente sometidos a la evaluación de los senadores, aunque la determinación se tome con base netamente en acuerdos políticos.

Varios senadores de distintos partidos políticos aseguraron que era un hecho que se aceleraría el proceso, antes de la Semana Santa, por lo que no se descarta que para la otra semana ya se tenga designado al nuevo ministro que sucederá a Antonio Fretes.

Al menos hasta el momento, el favorito para ocupar la vacancia sería Santander, quien desde un principio tuvo el respaldo unánime de los miembros del Consejo de la Magistratura para integrar la terna.

Santander tiene una larga trayectoria en magistratura. Es juez en el Tribunal de Apelación Penal y fue el quinto mejor puntuado entre los postulantes.

No obstante, al mismo tiempo se habla de una posible pulseada con Teresa González, aunque también señalan que hay cuestionamientos contra ella.

González es también jueza de Apelación y fue la última ternada luego de varios intentos con otros candidatos por parte del Consejo.

Ella es hija de Sebastián González Insfrán, ex ministro de Justicia y ex titular del Tribunal Electoral del Partido Colorado. Además, es sobrina de los González Daher, por lo que no tiene el aval de algunos sectores para el cargo.

El tercer ternado es el también juez de Apelación, Gustavo Ocampos, sobre cuya figura no existe cuestionamientos hasta ahora.

Una vez que la Comisión de Asuntos Constitucionales tenga el dictamen correspondiente ya se puede incluir en el orden del día de la sesión de la Cámara Alta, que llevará a votación previo acuerdo político entre las bancadas.

Al Senado le corresponde elegir a uno de los candidatos de la terna, y al Poder Ejecutivo dar el acuerdo constitucional correspondiente para ocupar el cargo.

De acuerdo con informes, desde el Poder Ejecutivo el presidente Mario Abdo observa el panorama porque e el que dará el ok final.

Demanda a ex fiscal. En medio del estudio de la terna otro de los puntos fuertes que todavía sigue pendiente de tratamiento en particular en el Senado es el proyecto de resolución del Frente Guasu sobre la demanda penal a la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.

La propuesta había sido aprobada en general, en medio de una fuerte oposición por parte del cartismo, y varios roces entre senadores, como parte del proselitismo.

La demanda es por mal desempeño de funciones, citando el prevaricato, obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros hechos que pudieran resultar de la investigación, según se indican en el documento.

Se decidió que el tratamiento en particular se daría en la sesión del próximo jueves, y se harían algunos ajustes.

Terna para Adjunto. Los senadores resolvieron que la terna para la defensoría adjunta del Pueblo recién se estaría tratando luego de las elecciones del 30 de abril.

Alegaron que hasta el momento no tuvieron tiempo para reunirse y consensuar sobre los posibles ternados.

Al Senado le corresponde justamente la conformación de la terna, y queda en manos de la Cámara de Diputados designar a uno de ellos. El tema seguirá en lista de espera.

La derogación del Convenio con la UE es uno de los temas que más polémica desata, ya que hay marcadas posturas.

Como es un tema que genera bastante discusión, en principio tampoco se pretende tratar por el momento.

Hay sondeo presidencial y el guiño de los ministros de la Corte

Esta semana será clave en la negociación política que desembocará en la designación de un nuevo ministro de la Corte. La terna de candidatos ya fue remitida por el Consejo de la Magistratura al Senado y con ello se buscará llenar la vacancia que dejó el cuestionado ex ministro Antonio Fretes.

Intensas son las negociaciones a instancias de la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo a las que se suma la mirada de los ministros de la Corte sobre los candidatos Gustavo Santander, Teresa González y Gustavo Ocampos.

De acuerdo con la información que se maneja en el ambiente político, los ministros de la Corte estarían de acuerdo con la elección de Teresa González de Daniel. El perfil de la magistrada pasó el filtro interno de los ministros de la Corte que consideran que tendrá mayor personalidad en el momento de la toma de decisiones en la máxima instancia. Sin embargo, la decisión política estará primero a instancias de la Cámara de Senadores y posteriormente necesitará del acuerdo del presidente Mario Abdo Benítez.

sondeo presidencial. En Palacio de Gobierno hay un sondeo hacia el perfil de los ternados. La idea que tiene el presidente de la República es no acompañar a ninguno que tenga afinidad o inclinación hacia el sector del ex presidente Horacio Cartes declarado significativamente corrupto por Estados Unidos.

El futuro ministro o ministra de la Corte que se sumará a los demás integrantes deberá integrar la Sala Constitucional y otras instancias de poder que anteriormente eran feudos de Fretes. Este último se salvó de un juicio político tras la denuncia por mal desempeño.

Gustavo Santander. Juez de Apelación

Puesto 5. Fue el primer ternado en la primera sesión con 6 votos. Alcanzó un total de 90 puntos en la evaluación general y quedó como el quinto mejor puntuado. Es juez del Tribunal de Apelación Penal, cumplirá 59 años en breve, y ya fue ternado para FGE.

Gustavo Santander. Juez de Apelación

Puesto 23. Fue el segundo ternado con un total de 7 votos. Alcanzó un total de 82,52 puntos en la evaluación general y quedó en el puesto número 23 de la lista. Es juez del Tribunal de Apelación Penal, Cumplirá 62 durante este año, y fue diplomático.

María T. González. Jueza de Apelación

Puesto 14. Fue la tercera ternada con un total de 7 votos. No tuvo 8 porque un miembro se inhibió por cercanía, y alcanzó 86,15 puntos en la evaluación general, lo que la dejó en el lugar 14. También es jueza de Apelación en la circunscripción de Central.