La próxima semana se debe acusar a Díaz Verón

El próximo 13 de agosto vence el plazo para presentar o no acusación contra el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien había sido imputado junto a su esposa María Selva Morínigo de Díaz por no poder justificar ingresos de G. 3.764.317.044. El fiscal Osmar Legal, designado días pasados, para indagar en la causa deberá plantear el requerimiento conclusivo.