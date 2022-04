La Prémium se inicia el 23

Serie A: Cerro Porteño, Afemec, Villa Hayes, Star's Club, Recoleta, Santaní y Coronel Escurra. Serie B: Olimpia, Sport Colonial, Exa Ysaty, Humaitá, La Furia Villeta, Santa María y Pdte. Hayes.

Fecha 1: Presidente Hayes vs. La Furia Villeta, Cerro Porteño vs. Santa María, Afemec vs. Olimpia, Villa Hayes vs. Humaitá, Star’s Club vs. Exa Ysaty, Recoleta vs. Colonial y Santaní vs. Escurra.