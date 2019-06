La osadía de las chicas del Cristo Rey

¿Cómo se atreven estas chiquilinas...? Se les dijo ningo que no armen mucho quilombo. Se les explicó demasiado bien que se trataba de una broma o de una travesura colegial juvenil, de esas que son tan comunes en la mayoría de los colegios. Gua’u que no. Qué lo que tanto. Se les pidió que no hagan escándalos al pedo, porque solo iban a conseguir enlodar la imagen de la institución y además avergonzarían a sus padres y profesores. Se les advirtió que varios de sus compañeros involucrados en las denuncias de acoso son hijos de personajes con mucho poder en la sociedad –esos que llamamos “hijos de papá”–, y que seguramente sus progenitores no iban a permitir que se les toque así nomás a sus “pobres angelitos”...