La oración cristiana tiene una dimensión universal, dice el papa Francisco

“La misión se basa en la oración, que es itinerante, que exige desprendimiento y pobreza, que lleva paz y curación, signos de la cercanía del Reino de Dios, que no es proselitismo, sino anuncio y testimonio, y que exige riqueza y también franqueza y la libertad evangélica de evidenciar la responsabilidad de haber acogido el mensaje de la salvación, pero sin condenas ni maldiciones”.

En este sentido, explicó que “cada uno de nosotros puede pensar en el nombre que recibió el día del bautismo: Ese nombre está escrito en los cielos, en el corazón de Dios Padre. Y es la alegría de ese don lo que hace de cada discípulo un misionero, uno que camina en compañía del Señor Jesús, que aprende de él a entregarse sin reservas por los demás, liberado de sí mismo y de sus pertenencias”.

También sobre la lectura de hoy el Sumo Pontífice dijo: “Me pregunto: ¿Dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para dar este testimonio? No solo: ¿De dónde les venía la alegría y la valentía del anuncio, a pesar de los obstáculos y las violencias? No olvidemos que los apóstoles eran personas sencillas, no eran escribas, doctores de la ley, ni pertenecían a la clase sacerdotal.

¿Cómo pudieron, con sus limitaciones y combatidos por las autoridades, llenar Jerusalén con su enseñanza? Está claro que solo pueden explicar este hecho la presencia del Señor resucitado con ellos y la acción del Espíritu Santo. El Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les impulsaba a la predicación explica este hecho extraordinario. Su fe se basaba en una experiencia tan fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado, que no tenían miedo de nada ni de nadie, e incluso veían las persecuciones como un motivo de honor que les permitía seguir las huellas de Jesús y asemejarse a él, dando testimonio con la vida”.

