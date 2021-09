La obligación de ganar

El Azulgrana que en la fecha anterior igualó sin goles frente a Guaraní, ya no tiene margen de error, para seguir de cerca al líder, que se encuentra a cinco puntos de diferencia.

El entrenador Francisco Arce tiene una única duda en defensa, la inclusión de Alexis Duarte que no trabajó con normalidad en la semana. De no estar a disposición, su lugar ocuparía Carlos Rolón, ya que Juan Patiño retorna al once.

En ofensiva mantiene el esquema, con un solo referente de área, acompañado de volantes extremos y un media punta como apoyo.

QUIERE MÁS. A su vez, el Chanchón, que venció a Guaireña de visita por 2 a 1, trepó en ambos frentes (Clausura y Acumulativo), por lo que mantiene a Badayco Maciel al frente del equipo, por pedido del plantel. Luego del éxito en Villarrica, el Auriazul prepararía una variante en su equipo, con la inclusión del desequilibrante Aldo Parra por Marcelo Palau.

Ganando, Luqueño sumará puntos vitales en su lucha por la permanencia.

1-0 fue la victoria de Cerro vs. Luqueño en el último juego en La Nueva Olla (10 de febrero, gol de Boselli).



6 goles registra Enrique Borja en la temporada, el artillero de Luqueño. En el Clausura lleva anotados 3 goles.