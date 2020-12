La nueva embajadora de Chanel

Chanel recordó que esta colaboración sella una “larga relación de confianza y amistad”, pues Casiraghi estuvo muy vinculada a la marca desde su adolescencia y fue fotografiada para la firma por su antiguo diseñador Karl Lagerfeld.

En el 2012, ella misma posó para Lagerfeld en el libro The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld. Además, junto a su madre, es una asidua a los desfiles de Chanel y siempre eligió esa casa para las grandes ocasiones de su vida, entre ellas, muchas de las galas del Baile de la Rosa de Mónaco, el día oficial del Principado o las bodas de sus hermanos, y cuando el año pasado pasó por el altar para casarse con Dimitri Rassam, lo tuvo claro y escogió un vestido blanco de Chanel.

Ahora, la relación de la hija mayor de Carolina de Mónaco con la casa de modas francesa está a punto de estrecharse aún más.

NUEVA EMBAJADORA DE CHANEL. Según anunció Chanel, a partir del 1 de enero de 2021 Carlota Casiraghi se unirá a Penélope Cruz o Kristen Stewart como embajadora y portavoz de la firma. Además, la nieta de Grace Kelly encarnará la campaña de la colección primavera-verano 2021 imaginada por Virginie Viard, directora creativa de Chanel desde la muerte de Karl Lagerfeld.

Al igual que a este, Carlota Casiraghi conoce a Virginie Viard desde que era solo una niña. “Cuando era pequeña, Virginie siempre venía a verme a las pruebas de vestuario”, cuenta Casiraghi en el video que acompaña el comunicado de la maison.

“Fue ella quien hizo los arreglos en la prueba de mi vestido de novia, lo que simbolizó el momento en el que Karl le cedió el testigo”, añade.

Fotografiada por Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, la campaña de primavera-verano de Chanel tendrá como escenario la villa La Vigie; “una casa en lo alto de una colina con vistas a Mónaco que está llena de recuerdos para mí, porque era la antigua casa de Karl Lagerfeld”, explica Casiraghi.

ENTRE MODA Y LITERATURA. Además, Carlota presentará junto a Virginie Viard una serie de encuentros literarios en los que varias actrices y escritoras tendrán la oportunidad de hablar de las obras que tuvieron un impacto en sus propias vidas y en el movimiento feminista.

“Es una idea que se me ocurrió de manera espontánea”, asegura Casiraghi, apasionada por la literatura y la filosofía. “Gabrielle Chanel solía recibir a muchos escritores y artistas que formaban parte de su mundo, así que imaginamos una serie de encuentros sobre escritoras que hayan desempeñado un papel importante en la liberación de la mujer”, afirmó.

Esta faceta pública de Casiraghi encaja mal con la imagen del mundo en el que se mueve. Es más habitual verla en las revistas del corazón. Pocas familias tuvieron una vida privada tan pública, mezcla de glamour y alegría, y de tragedia, por la muerte en accidente de automóvil de su abuela, la princesa Grace, en 1982, o de su padre, Stefano Casiraghi, en un accidente acuático en 1990. Pocas imágenes como la suya podrían resumir dos mundos, el del pensamiento y el de la moda, y ser tan rentable para la maison que acaba de ficharla, señalan los analistas.