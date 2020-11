La narrativa histórico-ficcional en La casa de la calle 22

En los últimos años, la literatura judeolatinoamericana ha despertado el interés de críticos literarios, ya que han proliferado muchas obras en las que el rescate de la memoria histórica, las nostalgias del exilio, los embates de las guerras europeas y los resquebrajamientos mentales y psicológicos producidos por estos conflictos calan en los grupos de inmigrantes asentados en Latinoamérica. Estas colectividades trajeron con ellas una riqueza cultural, ritualista, académica invaluable que continúa su aporte aun en la actualidad.

La crítica internacional —Francia, Estados Unidos, España, entre otros— amerita la obra de Susana Gertopán de mucho interés, y una vez más lo ha comprobado con su duodécima novela La casa de la calle 22, recientemente publicada por editorial Rosalba (2020). Ambientada con recuerdos y memorias, Gertopán desarrolla con maestría una narrativa de la nostalgia y el desamparo afectivo en la novela. Nina, uno de los personajes, narra su historia y su proceso de aprendizaje al lado de una vieja judía que viviera en el gueto de Vilna. Asimismo, la autora recrea los silencios, convirtiéndolos en cascadas de significado, historias de la niñez y los ritos de pasaje con los cuales la niña Nina se convierte en mujer a expensas de la experiencia de un pasado remoto, pero al mismo tiempo cercano a su visión de mundo.

Gertopán articula una técnica del juego lingüístico, lucha por un pasado explicado desde el presente; fragmenta la novela convirtiéndola en el deseo de la existencia y en donde Nina, sea como niña o sea como adulta, busca frenéticamente su propia identidad. Al mismo tiempo, Nina juega consigo misma, ya que se convierte en narradora y escritora de su propia historia en su propia novela: “Hasta que, motivada por una curiosidad primigenia que despertó en mí el deseo de entrar en la historia de esos personajes, comencé a escribir la novela” (pág. 25). “La escritura me permite crear, pero además me ha enseñado a no negar. También a no aceptar el azar en mi existencia, ni en la de mis personajes. Escribir me permite, sobre todo, tratar con cuidado y sutileza la intuición” (pág. 34).

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

La casa de la calle 22 coadyuva a la reconstrucción de la memoria histórica tanto del personaje como de la comunidad en la que habita, a través de esta novela de formación. Al igual que las anteriores novelas de Susana Gertopán, la presente se ha convertido en una narrativa judeolatinoamericana de gran interés para la crítica e igualmente arroja luz a la construcción de una nación paraguaya y una comunidad de exiliados judíos establecidos en tierra guaraní. La mayoría de las novelas de la escritora tienen presente la tristeza y el desarraigo de la Shoá, que lanza a los herederos del pueblo de Israel hacia un silencio de la palabra, puesto que allí se guarda la historia acontecida.

Todo lo anterior lo teje Gertopán con maestría, con una prosa no exenta de poesía, jugando con la escritura de párrafos resquebrajados y fragmentados, pero al mismo tiempo permitiendo una concordancia y una ilación textual, sin perder el sentido de la narración. La narradora, quien a su vez también es escritora, nos conduce hacia un callejón oscuro, con ojos vendados, convirtiéndose ella misma en el ser de luz que guía el camino a través de la palabra escrita. La fragmentación narrativa tiene igual sentido que la linealidad del texto, tanto que descaradamente juguetea con la atención del lector hasta el final de la obra.

En su narrativa, Gertopán induce una corriente de experiencia en la que la memoria histórica y la identidad diaspórica se alinean en el discurso. No puedo cerrar esta nota sin mencionar al impredecible Fatum, personaje increíblemente creado y pensado para confundir al lector, a la novelista y a todo aquel que se acerca a él (pág. 79). En La casa de la calle 22, Fatum contribuye al silencio presentando una cascada dispersa e impredecible de traumas, mínimamente revelados o esclarecidos para el lector. Fatum guarda silencio cuando se le interroga y abandona a la narradora, y, por ende, al lector, a su libre albedrío, a su propia interpretación. Fatum no tiene género, no tiene figura, pero tiene alma. Este personaje resbaladizo, poco entendible, cuestionable, obliga al lector a encajarse en su propia historia.

Así, vale acotar que el protagonismo en la novela La casa de la calle 22 no es único, individual. Con habilidad y destreza narrativa, Susana Gertopán provoca el desarrollo de protagonistas múltiples en su novela, provocando así una ampliación de conceptos y técnicas escriturales en la narrativa latinoamericana. Cabe decir aquí lo anterior, es muy difícil de lograr por parte de los escritores. Sin embargo, el argumento de la novela es el espacio narrativo en el que los protagonistas se enfrentan con una nostalgia que les impide vivir el presente, no romantizado, no imaginado. Más bien, los personajes luchan por el deseo inmanente de establecer su existencia en el mundo narrativo, aun cuando se enfrentan día a día a una continua alienación cultural y una desconexión de sus propias raíces no del todo olvidadas. Es precisamente la nostalgia el puente que une vidas rotas, almas en busca de verdades absolutas, historias reconstruidas y la reformulación del yo.

UN LEGADO HISTÓRICO

Susana Gertopán hace parte de un legado histórico en la literatura latinoamericana. Escritora de conflictos internos, visiones psicológicas del ser humano, mundos alucinantes, costumbrismos inimaginables, seres en continua búsqueda, nostalgias inalcanzables, esta pluma judeoparaguaya reafirma su narrativa intimista y psicológica. Por alguna desgraciada razón, el canon literario internacional ha dejado por fuera a muchos escritores paraguayos contemporáneos por cuestiones elitistas, de oportunidad o simplemente errores de juicios y privilegios con los que canonizan o demonizan al escritor y a su obra, según intereses ideológicos. Paraguay ha demostrado que cuenta con excelentes novelistas, cuentistas, poetas, dramaturgos, y toda una variedad de temas, géneros y problemáticas que bien se podría decir que dejar estas experiencias fuera del canon es injusto e innecesario.

Para concluir, Susana Gertopán es una de esas rarezas literarias que rompe con los parámetros tradicionales e ideológicos para lanzarse en ristre contra las injusticias del canon. Y es su propia obra la que habla por ella, porque para nadie es oculto que las obras de esta prolija pluma paraguaya han sido publicadas en Francia, Alemania, Cuba, España, Portugal, India, con sus respectivas traducciones a los idiomas vernáculos. Por ello, La casa de la calle 22 continúa el privilegio de una tradición escrita e intimista, reivindicando el papel crucial del pensamiento humano errante y en constante búsqueda. La presente novela judeoparaguaya hace una nueva aproximación transatlántica entre Europa y Latinoamérica, concluyendo así que venimos de una misma historia encarnada.

(*) El Dr. Alexander Steffanell es profesor asociado de Castellano y Literatura Latinoamericana y director de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Lee (Cleveland, Tennessee, Estados Unidos).