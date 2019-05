La Municipalidad de CDE decidió descontratar a 861 funcionarios

Esto implica descontratar a 861 personas, todas incorporadas a la institución municipal durante la administración de la concejala Perla Rodríguez de Cabral. El jefe comunal confirmó que en los últimos tres meses se contrató personal sin la previsión presupuestaria necesaria.

Ayer se inició el proceso de notificación, tras la decisión de la desvinculación. El anuncio cayó como un balde de agua fría y disparó la alerta entre los afectados. Hubo rumor de que estarían quemando vehículos de los nuevos directores, por lo que se tuvo que reforzar la presencia policial.

“Si no se toman medidas ahora, vamos a colapsar para el mes de agosto y, obviamente, que la gente no le va a culpar a los intendentes anteriores, sino a la nueva administración. Desde todo punto de vista es una decisión difícil e impopular. Queremos hacer lo correcto, optimizar los recursos y que esta institución funcione”, explicó el abogado Miguel Prieto. Manifestó que recibió una “nefasta” administración, con “terribles” consecuencias para las arcas municipales y el desarrollo de la ciudad. Señaló que se debe dejar de ver a la institución municipal como una agencia de empleo, de caridad. “El pueblo exige obras de gran envergadura, que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía, pero si seguimos contratando a operadores políticos sin darles una función, no vamos a llegar a ningún lado”.

El jefe comunal comentó que se debe empezar a ver qué tipo de institución se quiere. “Una que responda a los intereses de la ciudadanía o una que solamente premie a los operadores políticos. Decidimos tomar el primer camino, tenga el costo que tenga para nosotros”.

CASO POR CASO. Prieto, que recientemente asumió el cargo, explicó además que se vieron el legajo de los contratados. “Son tantos los planilleros que se están estudiando caso por caso. Existen buenísimos funcionarios institucionalistas que están trabajando, que tienen de cierta manera viva a la institución, después están los que trabajan, pero que están corrompidos. Tenemos informaciones en el área de Medio Ambiente, totalmente corrompida. Ya vinieron incluso ofertas al nuevo director. La parte de obras particulares y municipales, totalmente corrompido, al igual que acción social y talleres”.

Recordó que la interventora Carolina Llanes dejó en la institución municipal 1.900 funcionarios y Perla Rodríguez la dejó con 2.700. Admitió que muchos son recomendados, de “dos a tres concejales. Yo puede decir con orgullo que no tengo ningún recomendado”.