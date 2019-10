La moda nupcial de Zac Posen

La firma española Pronovias, un referente en la moda nupcial, en su asociación con el diseñador estadounidense Zac Posen presentaron en Nueva York una amplia colección, dedicada a la novia milenial, que estará en el mercado a finales de este año. Posen aseguró a Efe que ama el cuerpo de la mujer y no teme a las curvas. Esta primera colección Zac Posen for White Ones, moderna y accesible para todos los presupuestos, resultado de esa colaboración, habla precisamente de eso: vestidos muy femeninos, ceñidos al cuerpo que muestran sin miedo las curvas, y los más románticos de falda amplia.