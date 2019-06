La mirada del amor

El papa Francisco, en sus homilías al respecto, comenta que en este Evangelio, Cristo nos habla sobre el sentido más grande de la castidad. Hasta la venida de Cristo, la infidelidad se medía solo con base en actos. Él, en cambio, nos propone una nueva medida: la santidad no es solo “no hacer el mal”, sino orientar todo el ser hacia el bien. Y solo así se llega a la felicidad auténtica.

Cristo nos invita a un amor radical. Así como su amor por nosotros fue total, nos ofrece una vida en la que nos entreguemos sin reservas. Por eso, en este contexto tiene sentido la castidad del matrimonio cristiano: todo mi ser le pertenece a mi pareja, incluidas mis intenciones. Se trata de una relación prioritaria, porque debe dar el sentido de todas mis otras relaciones con el mundo: ¿en quién pienso cuando camino por la calle, en el trabajo, en las horas de descanso?

El adulterio, como el robo, la corrupción y todos los demás pecados, es concebido primero en nuestro ámbito íntimo y, una vez realizado el hecho queda en el corazón la elección equivocada, se ponen en práctica en el comportamiento concreto. Amar significa dirigir todo mi ser hacia otra persona, empezando por la mirada. No solo una mirada de “ojos”, sino sobre todo la mirada que quiere decir interés por el otro, de un modo absorbente y exclusivo. Hay que hacer renuncias, pero estas no son sino la inversión necesaria para ganar algo mucho más valioso: un amor pleno.

“Miremos, hermanos y hermanas, a nuestra Madre, que está en el corazón de Dios. El misterio de esta joven de Nazaret no nos es extraño. No está “Ella allí y nosotros aquí”. No, estamos comunicados. En efecto, Dios dirige su mirada de amor también a cada hombre y a cada mujer, ¡con nombre y apellidos! Su mirada de amor está sobre cada uno de nosotros”.

