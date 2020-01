“La Iglesia irá reformándose, pero no en sus dogmas”, afirma obispo

Monseñor Adalberto Martínez, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), suscribe que a la curia y al modo de evangelización les deparan cambios que no afectarán los dogmas constitutivos de la Iglesia.

“El papa Francisco repitió varias veces que la Iglesia siempre irá reformándose, pero no en cuanto a sus dogmas, sus fines de enseñanzas; porque muchas enseñanzas vienen de los concilios y de la propia tradición. Pero en su metodología evangelizadora, la Iglesia debe cambiar un poco su estructura”, apuntó el obispo castrense.

Expuso que desde la Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (Celam), celebrada en Aparecida (Brasil) en 2007, la Iglesia está llamada a ser más misionera, “no esperar a los fieles en los templos”; sino que los pastores tienen que salir y misionar “para buscar especialmente a las ovejas que, por decirlo, se han apartado del redil o a recuperar a aquellos que se han perdido en el camino”, dijo.

Martínez reconoce que los escándalos sexuales que involucran a sacerdotes y pastores eclesiales alejaron a muchos fieles.

“Debemos recuperar a los que se han perdido por el camino o escandalizados por miembros de la Iglesia que han alejado fieles”, sostuvo.

Aun así, entiende que en la curia existe una mayor conciencia de que “también nosotros como Iglesia deberíamos mirarnos por dentro y revisarnos si estamos cumpliendo realmente con la misión evangelizadora, la vocación de servicio y de testimonio especialmente para los más pobres”, apuntó.

MINORÍAS. Respecto a las minorías sexuales, el presidente de la CEP aseguró que la iglesia no los discrimina; aunque, a la par, no se piensa aceptar la unión entre personas del mismo sexo.

“Por supuesto que la Iglesia acoge a todos con misericordia; así como Jesús que ha mostrado una apertura y misericordia tan grande para todos los seres humanos que nacen sobre esta tierra. En ese sentido, no se puede discriminar a nadie ni por sexo, religión, estado social ni nacionalidad”, apuntó.

Lo del matrimonio gay no es un tema de discusión, pues su sola mención se contrapone a la concepción de la familia que sostiene la cristiandad. “La Iglesia cuando habla de matrimonio solo entiende del tipo entre el varón y la mujer; no de imitaciones de matrimonios que de hecho no deberían llamarse matrimonios”, lanzó.