La hoja de ruta debe ser convincente para el 2020

Congeniar los intereses es muy difícil, es por ello que se deben ajustar muchas piezas en torno a los campeonatos del próximo año. El proyecto fue presentado y salvo Olimpia, la mayoría optó por una aceptación a medias donde el martes los presidentes de clubes de Primera y representantes echarán mano a nuevas ideas con relación a las disputas oficiales que contempla una agenda cargada atendiendo la Copa América, la clasificatoria a Qatar más los partidos de Libertadores y Sudamericana, agregándose incluso el preolímpico de Colombia. Esta no es una cuestión de acelerar el plan y aceptarlo en su recorrido para el 2020. Se hace necesario un sistema de atracción desde su comienzo y no quemar la primera parte con una seguidilla de encuentros que solo conduzcan a una ubicación para la fase de grupos, donde se conformarán 3 series de 4 equipos y parecería que ahí recién arrancará la parte formal, clasificando los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros a cuartos de final a definir en un solo partido, así como la siguiente fase y el cierre.Se tiene previsto iniciar el 24 de enero concluyendo el 24 de mayo contemplando tres adelantos para dar paso posteriormente a la preparación albirroja a la Copa América (12 de junio al 12 de julio). Sin embargo, podría haber un giro en esta intención y que solo sea el primer certamen que lleve este formato y el Clausura mantenerlo como está. Por eso decimos que pasado mañana tendrá que ser un día reflexivo y bien pensado. El campeonato paraguayo es el “pan nuestro de cada día” y debe ser considerado como tal. El oponente más firme al borrador actual es Olimpia que también presentará su propuesta de un solo torneo anual a ruedas corridas y dos Copas, una en cada semestre, pudiendo ser la Copa Paraguay y otra “Copa de la APF”. Lo del Franjeado parecería ser una idea más europea y habría que ver qué acompañamiento tendría a su intención. De momento, el panorama no está claro aunque todo parece inclinarse al que contempla la liguilla y que está detallada más arriba.Sub 17 en escenaEl debut de Paraguay en el Mundial de Brasil está marcado para el 28 de este mes ante México, que se erigió en gran protagonista en los últimos años alcanzando el título en el 2005 y en el 2011, perdiendo la final ante Nigeria en el 2013. El estreno nacional es ante un rival muy difícil por la jerarquía adquirida por los aztecas. En contrapartida la Albirroja en esta categoría a lo máximo que llegó es el 5º puesto, no tiene otros antecedentes favorables. Posteriormente, el 31, Paraguay medirá a Islas Salomón que tendrá debut absoluto en una Copa del Mundo. Cerrará la primera fase enfrentando el 3 de noviembre a Italia en Gama, una ciudad con 130.000 habitantes y cuyo estadio puede albergar a 20.000 personas.El más ganador de los sudamericanos en este evento es Brasil con tres títulos y dos vicecampeonatos, siendo Nigeria el más ganador de todos.A la selección la dirige Gustavo Morínigo, que a la vez es el director de las formativas de la APF.IncertidumbreSaltó nuevamente la información desde la Argentina que su selección enfrentará a Uruguay en fecha FIFA el 19 de noviembre en Tel Aviv, y no precisamente a Paraguay en Bangladesh. Esto sacudió el ambiente en nuestro medio y se espera por una definición concreta. De hecho, no hay contrato directo entre la AFA y la APF, sino promotores y agentes FIFA quienes se encargaron de participar en las negociaciones para el partido que estaba marcado para el 18 en tierras asiáticas. Se sabe que Argentina y Brasil se enfrentarán en Arabia Saudita el 15, día en que Paraguay esté midiendo a Venezuela en la misma Bangladesh. En suspenso el juego con Argentina y no se habla de un rival a reemplazarlo, por ahora en ese aspecto, se juega contra el reloj.ACAPARANi hablar de lo que será el partido del martes en la Bombonera entre Boca y River por el pase a la final de Santiago. El cuadro de Gallardo llegará con el 2-0 a favor de la ida y en la previa es favorito. El estadio estará repleto y pitará el brasileño Sampaio.En la otra semi Flamengo y Gremio vienen de empatar a 1 y chocarán nuevamente el miércoles 23, juego arbitrado por Patricio Loustau de Argentina.El VAR es probable que no pase desapercibido tanto sea en Buenos Aires o Río.Hace días se estableció en la Conmebol que el mítico Maracaná será sede de la única final de la Libertadores 2020 y en cuanto a la Sudamericana, el Mario Alberto Kempes fue elegido para el último partido. Aquí para el 9 de noviembre en la Olla están agotadas las entradas y se aguarda más de 30.000 hinchas de Colón en el cotejo. Habrá estricto control de seguridad que partirá desde la misma frontera con Argentina. Un detalle que no es menor, al otro día se enfrentará en Para Uno, Olimpia y Cerro Porteño, la actividad policial será muy intensa esos días.