La guarania, el desafío después de la pandemia

Si la pandemia golpeó fuerte a distintos sectores de la economía, la vida social en general de ciudades y pueblos a manera de un tsunami gigantesco durante los años 2020, 2021 y hasta los primeros meses del actual, sin duda el sector artístico fue uno de los más afectados con el cierre de salas y la cancelación de conciertos y espectáculos diversos, que significaron un fuerte golpe para las distintas disciplinas.

En ese contexto la propuesta de relanzar una semana con actividades en torno a la celebración del Día de la Guarania, que se venía celebrando desde años atrás, pareció un desafío bastante complicado. Porque implicaba un entramado de propuestas que iban de conciertos a recitales populares, muestras audiovisuales y la novedad del estreno de dos documentales sobre el género nativo por excelencia. Además de charlas didácticas, muestra fotográfica, presentación de discos y hasta una feria de artesanías y música en Punta Karapã.

Lo que sí es evidente, según diversos referentes, es que el sector artístico demostró una capacidad de resiliencia notable al ser capaz, con limitados medios, de ofrecer un abanico de propuestas para públicos muy variados y que, de algún modo, contribuyen a que la ciudadanía supere con mayor rapidez los efectos pandémicos. Los eventos ofrecidos en la semana que abarcó del 23 de agosto al 1 de setiembre fueron más bien iniciativas de autogestión de diversas organizaciones, así como de entes públicos, que supieron articularse para ordenar una grilla relativamente ordenada y que pudiera ser atractiva para el respetable.

DIVERSAS MIRADAS

Así el maestro Juan Carlos Dos Santos apunta: “Hace varios años que la Sinfónica Nacional del Paraguay (OSN) tiene el sumo placer de participar de las actividades de la Semana de la Guarania, iniciativa del Ateneo Cultural José Asunción Flores para rendir un justo tributo a su creador, el gran José Asunción Flores, y para contribuir a la difusión y valoración de este género musical bien nuestro. Lastimosamente se tuvo una obligada pausa de dos años, a causa de la pandemia; por eso, estar presentes en la Gran Gala de la Guarania, en su día, el pasado 27 de agosto, nos llenó de alegría y renovamos el compromiso de seguir trabajando para que las bellas creaciones del maestro Flores tengan más fuerza no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Apoyamos fuertemente el proyecto que busca el nombramiento de la Guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la Unesco; importante proyecto llevado adelante por la Secretaría Nacional de Cultura”.

La OSN junto con la Orquesta Sinfónica de la Banda de Policía y artistas como Vocal Dos, Susan Zaldívar y Ricardo Flecha ofrecieron un concierto el pasado 27 de agosto en el gran teatro José Asunción Flores del BCP, en que lo sinfónico y lo popular se alternaron en un programa que fue muy recibido por el público, que culminó con la entonación en común desde el escenario y la platea de India, la célebre melodía creada por Flores y Manuel Ortiz Guerrero. El espectáculo se dio en llamar Un pueblo hecho Guarania, organizado por SUN Producciones, con apoyo del Ateneo Cultural José A. Flores.

Párrafo especial merecen los talleres realizados con foco en los estudiantes de colegios en tres oportunidades, buscando la conexión con una franja etaria que desconoce el género y a quienes le dieron vida a lo largo de todo este tiempo.

Por otro lado, marcó una impronta la extensión al interior, en este caso a la ciudad de Ybycuí, con la novedosa obra Guaraní y la Guarania, obra de Nelson Quintana y el maestro Florentín Giménez, en el salón municipal, ante un público estudiantil que colmó el auditorio.

Por su vez el cantautor y gesto cultural José Antonio Galeano, quien acompañó de cerca el concierto de temporada de la OSCA, que ofreció ante una sala colmada de público el poema sinfónico Pyhare pyte (Noche profunda), con textos de Mauricio Cardozo Ocampo y Elvio Romero, señala: “La Semana de la Guarania que este año se extendió a diez días no puede menos que ser calificada de exitosa a juzgar por la variada agenda puntillosamente elaborada y cuidadosamente cumplida. Charlas, conferencias, muestras fotográficas, homenajes, recitales y conciertos jalonaron jornadas de profundo significado no solo cultural, sino también de alta carga emotiva y espiritual. En un recuento desprolijo cabe destacar los dos grandes conciertos, el primero de homenaje a la guarania, cumplido en el Gran Teatro del BCP con la participación de grandes artistas, y el segundo, el que ofreció la OSCA en el Teatro Municipal y en el cual incluyó una magnífica versión de la majestuosa Pyhare pyte. La conjunción de esfuerzos de la SNC, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, el Fondec y el Ateneo Cultural José Asunción Flores apunta, de esta suerte, a la suma de elementos para conseguir ante la Unesco la declaración de la guarania como Patrimonio Intangible de la Humanidad En este recuento no puede faltar un recuerdo emocionado para Gilberto Rivarola, fundador del Ateneo, quien desde su estrella sigue acompañando los desvelos compartidos durante su fructífera vida”.

Maricarmen Couchonal, responsable de la SNC para la organización de estos eventos, nos comenta: “La Semana de la Guarania 2022, a través de la intensa participación de la ciudadanía en las actividades propuestas, demostró que este género musical constituye un patrimonio vivo, quedando plasmado el compromiso de artistas, instituciones y la sociedad en general por su preservación para generaciones futuras, apoyando así el objetivo nacional de su postulación ante la Unesco para que integre la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Entre los eventos ofrecidos destacó el arranque de los recitales Estación Guarania, a cargo de Ricardo Flecha, en la sede del Ferrocarril con artistas invitados, que en los siguientes meses se darán en distintas comunidades instaladas a lo largo de la vía férrea.

DESDE LA IMAGEN OTRO ABORDAJE

Si eran escasos los materiales audiovisuales, este año se agregaron propuestas de gran creatividad. Por un lado, el film Guarania, el alma de un pueblo, del cineasta chileno Luis R. Vera (Mangoré), que a lo largo de 60 minutos ofrece entrevistas con figuras destacadas como Lizza Bogado, Diego Sánchez Haase, Ricardo Flecha, Hugo Valiente, Delicia Villagra, analizando el aporte de este género musical al tema identidad nacional. Por otra parte, el joven realizador argentino Diego Kartaszewicz estrenó, también luego de dos años, Historia de Guarania, documental que en 38 minutos busca dar el contexto histórico-político y social en que surge el género musical. Contando con análisis de Herib Caballero, Ana Barreto, el músico Antonio González Ayala y quien esto escribe, ofreciendo abundantes referencias visuales de la época.

Ante sala llena de un público variado se ofreció también en la Manzana de la Rivera una programación con dos audiovisuales, obra de artistas nacionales. Gloria Oviedo, coreógrafa, ideó y llevó adelante el montaje del videoballet India, sobre el poema sinfónico de Flores y con textos de Ortiz Guerrero. “Diversas conversaciones han iluminado mi proceso creativo, gratas lecturas sobre Flores, deleite con su música, encuentro con el audiovisual desde la mirada joven, talentosa y creativa de la realizadora Ximena Barba. Y de la bailarina Paz Ayala, con su danza fluida y con esencia aporta a este proyecto una gran calidad artística, que tuvo una positiva recepción por parte del público”.

A su vez, Javier Acosta Giangreco, joven guitarrista y compositor, presentó Medio siglo sin el Maestro, un material que refleja el lugar de nacimiento y el actual monumento donde descansan los restos del creador de la Guarania, “acompañado de dos arreglos para guitarra clásica, de Gallito cantor y Ne rendápe aju. Hecho que se dio ante una sala repleta de público deseoso de conocer estos dos materiales. La recepción fue positiva y emotiva, para muchos era una novedad escuchar la versión sinfónica de India y para otros la sorpresa de aprender una gran cantidad de anécdotas sobre la repatriación de los restos del Maestro, así como conocer estos arreglos para guitarra”.

Los festejos en Punta Karapã dieron lugar a ferias y recitales en una actividad variopinta, en que destacaron los murales elaborados en dicho lugar.

Finalmente, destacar que varias propuestas musicales y teatrales pregrabadas llegaron al público de todo el país a través de Paraguay TV, en emisiones diarias desde el lunes 22 al domingo 28 del pasado mes.