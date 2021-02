La gran final

Luego de un año pandémico del que el fútbol no estuvo ni sigue estando ajeno, la principal competencia de la FIFA a nivel de clubes tienen en su partido decisivo a alemanes y mexicanos en segundo mes de 2021, luego que vencieran sin muchos atenuantes a Al Ahly y a Palmeiras, respectivamente.

La novedad principal en el campo alemán es la defección del defensa Joreme Boateng, quien debió abandonar la concentración bávara y el país asiático por motivos personales debido a la muerte de su antigua pareja, anunció ayer su entrenador Hansi Flick.

Por lado de los mexicanos, el entrenador Ricardo Ferretti parece manejar el mismo onceno que utilizó contra Palmeiras, es decir, con el paraguayo Carlos González desde el arranque. Además, no le importa no ser favorito: "Nunca somos favoritos porque no nos sentimos más que nadie, eso de favorito lo pone la prensa, no los jugadores. Vamos a jugar el partido y después platicamos", dijo. El uruguayo Esteban Ostojich (38 años) dirigirá la final. Por el tercer lugar definen hoy, a las 12.00, Palmeiras y Al Ahly. Los partidos van por Tigo Sports.