La FTC reconoció que mataron a una “persona común”, según sobreviviente

Diana Martínez logró sobrevivir al ataque, ocultándose por varias horas entre los arbustos de una zona boscosa del distrito de San Alfredo, en Concepción. “Nosotros no sabíamos de dónde venían los tiros (...) Le metieron tiros al señor y yo me escondí en los arbustos, por la misericordia de Dios me salvé. Estuve escondido desde las 19:40 hasta las 03:00 de la mañana”, manifestó a Radio Monumental 1080 AM.

“El señor tenía un pantalón medio blanco y una camisa verde, él no estaba vestido de para para'i. No dijeron nada, solo comenzaron a disparar. Mucho dispararon”, refirió. Sobre el punto, indicó “acá todos nos conocen, siempre vamos a cazar y pescar y es mentira que hicimos disparos y ellos respondieron. Nosotros no hicimos un solo disparo y ellos casi 200 tiros hicieron”, dijo.

Durante el levantamiento del cuerpo, escuchó que uno de los agentes dijo a su jefe que la víctima era, “una persona común, enseguida se dieron cuenta que cometieron un error”, expresó.

Relató que pensó en dejar su escondite cuando llegó la Fiscalía, pero no lo hizo. “Cerca de las 3 de la madrugada abandonaron la zona y poco después salí de ahí, pero no volví a mi casa por el camino, me fui por el monte por temor. Cuando llegué a mi casa, ya estaba ahí la Policía”, dijo.

El fin de semana un grupo de personas realizó manifestaciones frente a la Comisaría 6ª de San Alfredo.

El CODI confirmó la muerte de un hombre tras un enfrentamiento entre miembros de la FTC y desconocidos. El informe señala que durante un operativo, se produjo el enfrentamiento cuando el equipo de las fuerzas especiales recibió disparos de una zona boscosa, por lo que se vieron obligados a responder de la misma forma.



Ramón Diana Martínez