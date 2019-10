La Fiscalía General conforma equipo para investigar coima en ente agrario

Leonardi Guerrero –quien presentó imputación por cohecho pasivo agravado contra el ex diputado y ex gerente de Créditos Carlos Soler y el ex director en la Región Occidental Enrique Gómez de la Fuente– estará acompañado de su colega Osmar Legal. Cabe destacar que este había allanado el estudio jurídico de Andrés Gubetich Mojoli en el marco de la investigación, pero en ese momento se encontraba como coadyuvante; ahora con la designación de Quiñónez estará a cargo de las pesquisas correspondientes.

Según el documento de imputación, el señor Albino Méndez denunció ante el Ministerio Público, el 13 de agosto, que los ex funcionarios del Indert le requirieron una suma de dinero para revocar la adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, colonia Ñande Mba’e, Departamento de Boquerón, correspondiente a su hija Natalia Méndez Acevedo.

El denunciante argumentó que reúne toda la documentación sobre el estatuto agrario, por lo que no había objeción para que se les quite esas tierras. Esto, teniendo en cuenta que Gómez de la Fuente hizo un informe refiriendo que las tierras estaban en mal estado.

“Ese es el 25 (mil dólares) por la primera etapa, por la anulación. Yo no soy una persona bola”, dice Soler al denunciante a través de una comunicación telefónica. En tanto, en otra parte señala: “Yo mismo me voy a encargar de que corra todo esto”. Los audios fueron grabados con autorización judicial.

La jueza Rosarito Montanía lleva la causa y citó a ambos para el 15 de octubre.