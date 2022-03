La escasez de huevos es culpa del contrabando, dicen productores

“Esto que está pasando ahora se remonta a nuestros llantos del 2020, del 2021, de que el contrabando no solo nos está dejando sin trabajo, sino que también nos va a dejar sin huevos. Está ocurriendo lo que tanto nos lamentamos el año pasado, en el segundo semestre (del año 2020) del inicio de la pandemia. Esto es producto del contrabando que no se pudo atajar o no se quiso atajar”, refirió Ramírez en una entrevista concedida a Monumental AM 1080.

El titular del gremio de pequeños y medianos productos aseguró que al menos una treintena de granjas tuvieron que cerrar en los últimos tiempos y que otra veintena hasta ahora no se pudo recuperar de situaciones específicas, lo cual limita la oferta de huevos y, consecuentemente, afecta a los consumidores. “El contrabando hizo que muchas granjas cerraran o dejaran de producir porque no tuvieron espalda (...) nosotros no podemos satisfacer la demanda”, indicó.

venta. Durante los últimos días, usuarios de redes sociales denunciaron que los supermercados limitan la venta de huevos, a causa de la menor cantidad del producto. Sobre el punto, Rolando Ramírez sostuvo que los establecimientos se ven condicionados por los propios productores, debido a que no tienen huevos para proveer. Indicó que el cálculo que poseen es que el mercado nacional demanda 160 a 150 huevos per cápita por año, y que la industria avícola productora de huevos estaba anteriormente en condiciones de satisfacer estos números, pero que actualmente esto ya no es posible.

“No hay condiciones, a una empresa de aceite o de producto de limpieza, por ejemplo, (el contrabando) les limita, pero no les mata. Nosotros no, tardamos 25 semanas para volver a tener animales en producción”, explicó. Con relación a los costos, aseguró que en granja una plancha de 30 huevos se vende a G. 22.000 o máximo G. 24.000, que está distante del precio que se observa en ciertos supermercados locales, que puede llegar a G. 35.000. No obstante, previó que puede volver a subir en Semana Santa, como suele ocurrir.



