La empresa próxima

Desde que un comentario casual de alguien muy lúcido me alertara en noviembre del 2019 que algo diferente estaba pasando en el mundo y que podría alcanzarnos, reconociendo que no le creí, he venido meditando qué lecciones podemos aprender de las características cotidianas que nos obligó la pandemia y sobre todo qué acciones debemos encaminar en todos los aspectos. ¿Como debe ser la próxima empresa?