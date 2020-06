La empoderada Angelina Jolie celebra hoy sus 45 años

Angelina Jolie cumple hoy 45 años y se consolida como una de las mujeres más influyentes del mundo por su trabajo en el cine y por su lucha a favor de los derechos humanos.

Angelina Jolie Voight, una reconocida actriz estadounidense, nació un 4 de junio de 1975, en Los Ángeles, California. Posee dos nacionalidades: la estadounidense y la camboyana. Indudablemente es una mujer que nació en la cuna de la actuación, debido a que sus padres son Jon Voight y Marcheline Berthand, también actores. Posee muchas facetas, grandes habilidades como actriz de voz, directora, guionista y modelo. Además tiene una labor filantrópica en torno a los derechos humanos que involucran a mujeres vulnerables. Madre de familia numerosa Jolie es madre de seis hijos, tres de ellos adoptados de nacionalidad camboyana, etiope y vietnamita, a los que admira, respeta y apoya, como declaró en numerosas ocasiones. Maddox fue su primer hijo. Fue abandonado en un orfanato de Camboya y Angelina lo adoptó con siete meses de edad. Desde entonces no se separaron. Después de Maddox llegó Zahara, a la cual adoptó en Etiopía con seis meses de edad. Siempre estuvo muy comprometida con la causa solidaria de dar ejemplo con la adopción de sus hijos. Tras adoptar a Maddox y Zahara, llegó Pax, con tres años de edad, a la familia, de procedencia vietnamita. Luego dio a luz a Shiloh, fruto de su relación con el actor Brad Pitt. El parto fue por cesárea en Namibia y con ella siguió aumentando el número de miembros de la familia Pitt-Jolie. Vivienne y Knox son los últimos hijos que tuvo con Pitt. Las fotos del nacimiento de los gemelos fueron vendidas en exclusiva a la revista de farándula People. Lucha contra el cáncer. Hace más de cinco años que la bella artista se sometió a una doble mastectomía preventiva para prevenir el cáncer y cuatro años desde que se sometiera a una nueva cirugía en la que le fueron extirpados los ovarios y las trompas de Falopio para minimizar las probabilidades de sufrir una enfermedad de la que murieron su madre, su abuela y su tía. Su madre, Marcheline Bertrand, a la que estaba muy unida, falleció a la edad de 56 años de un cáncer de ovario, y esto le hizo replantearse su vida. Tras su decisión, escribió con franqueza sobre el porqué de sus motivos para pasar por quimioterapia, alentando a otras mujeres a que se hagan revisiones constantes y conozcan las múltiples posibilidades para prevenir la enfermedad. Doloroso divorcio. La ganadora del Oscar se separó de Brad Pitt en el 2016, después de 11 años de relación. El año pasado habló sobre la profunda tristeza que sintió con el fin de su matrimonio. Según dijo la actriz a la revista Madame Figaro, el proceso de divorcio fue un “momento complicado”, tras lo que afirmó que ella misma no se reconocía demasiado en esa época. “Me había perdido un poco”, confesó. Además, aseguró que cuando su “relación con Brad estaba llegando a su fin” y ambos comenzaron el proceso de separación, ella se sintió “más pequeña, casi insignificante”: “Sentí una profunda tristeza, me dolió”. “Además de todo esto, sufrí algunos problemas de salud. Todas estas cosas te motivan y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”, sentenció la actriz, que tras el divorcio tuvo la custodia de sus hijos.



Angelina Jolie hoy celebra sus 45 años. Lo hace siendo una multifacética mujer, influyente por su labor humanitaria