La destitución de McLeod molestó a un sector, dice Zacarías

El diputado Justo Zacarías dijo que había un sector simpatizante con Sandra McLeod que no votó por Wilberto Cabañas, enojado por su destitución y por el discurso oficialista que se lanzaba contra la ex intendenta.

“Cabañas hablaba mal de Sandra y hay un porcentaje importante del electorado que le quiere a ella. No es como pinta la gente, no es como intentan traslucir. Sandra tiene un número importante de simpatizantes”, indicó.

Reconoció que no fue fácil para el abdista ya que debía tener un discurso que lo separe de McLeod, pero a la vez que capte votos de sus seguidores.

Indicó que pese a que el Partido Colorado está construyendo la unidad, esta no llegó aún al pueblo, por lo que se sienten las consecuencias de la división, por el no juramento de Horacio Cartes, además de la desvinculación de McLeod.

En cuanto al análisis de que el hartazgo contra los Zacarías Irún fue el motivo por el que se votó por el independiente Miguel Prieto, señaló que eso solo se sabrá si alguien relacionado se presenta a una elección, mientras tanto, lo que sí se puede comprobar, es que el candidato de Colorado Añetete fue derrotado.

“No puedo adivinar lo que piensa el pueblo. Hay gente que dice que el pueblo está harto y no es el pueblo, son 15 personas. Yo voy a saber si el pueblo está harto o no cuando Sandra o alguna persona muy cercana a ella vuelva a ser candidata. Acá fue candidato alguien de Añetete, no de Honor Colorado, ni en las internas ni generales. No se le vio la punta de la nariz a Sandra, a Javier, a Lucho en ningún acto partidario”, expresó.

El legislador concluyó que los grandes derrotados fueron el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. “Cuando sos presidente de la República y tenés toda la estructura, la gobernación, el jefe de campaña es el vicepresidente, evidentemente si no conseguís una victoria, algo hiciste mal. Es una derrota del oficialismo, de Marito y Añetete”, afirmó.

No obstante, aclaró que como colorado se siente también derrotado y que deseaba que Cabañas ganara las elecciones.