La Corte Suprema volvería a tratar exclusión de Bogarín

La petición en referencia es el documento de tacha a inclusión en padrón, formulado y presentado por el abogado Ramiro Fleitas, quien sostiene que la candidatura del abogado Jorge Bogarín no corresponde.

En dicha nota exige “el cumplimiento estricto de las disposiciones legales, rechazando el pedido de referencia por no corresponder en derecho y constituir el mismo un intento de sorprender la buena fe de VVEE y del propio gremio de abogados, al distorsionar en sus fundamentos los hechos y las disposiciones legales respectivas”.

Según lo señalado por el doctor Fleitas en la nota, en la misma fecha de la convocatoria a elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por Resolución N° 196/2020 resolvió pasar a situación de disponibilidad al primer secretario, abogado Jorge Bogarín Alfonso.

En entrevista para nuestro medio, el abogado Ramiro Fleitas dijo que la relación entre un funcionario y el Estado no termina con la disponibilidad. “Dicha figura no existe dentro de la ley, por lo que Jorge Bogarín sigue siendo funcionario de Relaciones Exteriores”, dijo.

“Se entiende más bien que el doctor Bogarín no renuncia a ser funcionario público, solamente pide permiso, y como no está contemplado en la ley de la función pública pedir permiso, sigue siendo funcionario a todos los efectos legales”, agregó Fleitas

Continuó diciendo que le llama la atención que “a él (Bogarín) le dejan estar inscripto en el padrón y, por lo tanto, competir, y a muchos otros que están en su misma situación procesal no se les permite estar en el padrón y mucho menos ser candidatos”. Aseguró que no tiene nada en contra del doctor Bogarín, “no lo conozco, pero siempre me gusta que las reglas del juego sean claras”.

Culminó señalando que espera que la Corte Suprema estudie su nota en la próxima plenaria, y que se dé trámite como corresponde a lo dispuesto en reglamento.