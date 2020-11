La Corte no resuelve excepción que OGD desistió por audios

Lo que tiene que estudiar la Corte es el desistimiento que promovió el ex senador Óscar González Daher, en el caso de los audios, donde actualmente se realiza el juicio oral y público.

La cuestión es de vital importancia teniendo en cuenta que si la Sala Constitucional no resuelve la excepción, no se podrá dictar sentencia por parte del Tribunal que juzga el caso.

La abogada Sara Parquet, defensora de González Daher, había señalado que para facilitar la realización del juicio oral, habían desistido de la excepción de inconstitucionalidad, por lo que presentaron el escrito ante la Corte.

No obstante, este desistimiento debe ser admitido por el Máximo Tribunal, pero esto no puede realizarse porque ninguno de los ministros aceptó integrar la Corte.

Ahora, el expediente está en el despacho del ministro César Garay, según informes, desde el 7 de agosto pasado, y hasta el momento no indica si quiere o no aceptar integrar la Sala Constitucional.

Con ello, tampoco se puede consultar a los otros ministros hasta que Garay se expida. En caso de que acepte, se necesitarán otros dos miembros para la Sala.

En el caso, actualmente, González Daher es juzgado junto al ex senador Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero, y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.

El juicio sigue el viernes por la tarde en los tribunales, según resolvieron los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro. La acusación es por presuntos tráfico de influencias y asociación criminal.