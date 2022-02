Consultando con el ex comandante de la Policía comisario Casto Guillén, este analizó que la tarea debe ser en conjunto para prevenir otros casos. Detalló que para eliminar la corrupción debe haber un trabajo global entre los poderes del Estado, junto con la prensa y la ciudadanía. “La corrupción no es exclusiva de la Policía, está en todos los niveles. En la Policía hay corrupción, lo que no hay es impunidad”, aseveró y recordó que hay como cuatrocientos policías condenados o procesados. “De otra institución o políticos, casi no hay”, señaló.

Sobre las críticas a la ausencia de los efectivos en el evento Ja’umina Fest, porque la organización pidió que la Policía no ingrese al recinto, el comisario retirado sostuvo que no comparte que se haya aceptado tal cosa. “En estos eventos hay un público híbrido, no es un evento privado, entonces, la Policía debe estar”, analizó.

Sostuvo que con 250 efectivos se cubría el festival, pero que ahí se iba a lidiar con el combate a las drogas adentro.

Guillén aseguró que el control de la organización corría a cargo de la Municipalidad de San Bernardino, pero que nadie cuestionó eso. Además, habló de que se debe hacer un trabajo fuerte de prevención, pero que no hay voluntad.

Primeramente se había mencionado que el atentado se ordenó desde la cárcel de Emboscada, lo que hace presumir el uso de teléfonos por parte de internos. “Existen los bloqueadores de celulares, ¿cómo en los conciertos se utilizan estos? Tecnología hay, voluntad no existe (para implementar en cárceles)”, dijo.

Mencionó que falta mucho trabajar, ya que en el lugar no se controló cuando llegaban.

“Nadie controló. Sabés que un arma se puede ocultar entre las medias, las partes íntimas, en bolsón. Esto es una suma de cosas”, sentenció.

Para el combate general contra la delincuencia, habló de que están los proyectos, pero que no se llevan adelante; como las pulseras o tobilleras magnéticas.

Atentado en San Bernardino

El domingo 30 de enero se produjeron dos crímenes en el anfiteatro de San Bernardino, dejando como víctimas fatales a la conocida influencer Vita Aranda y a Marcos Rojas, quien se descubrió que tenía antecedentes por narcotráfico.

Además, cinco personas resultaron heridas, entre ellas Daniela Barrientos (esposa del jugador Víctor Salazar); Jorge Benítez y Sadi Bonzi. También Marcelo Monteggía y José Luis Bogado, ambos de Pedro Juan y con antecedentes.