La Contraloría afirma que la INC incumple la ley

Refiere que detectó que la INC no gestionó el recupero o su afectación de cuenta de 17.000 millones de guaraníes, revelados como cuentas a cobrar, previsionados en su totalidad desde el 2014. Refiere que en este orden no cumplió con la Ley 1535.

Agrega que también figura una cuenta a cobrar de 166 millones de guaraníes con el MOPC, pero que este ministerio respondió que no tiene cuentas pendientes con la cementera.

El titular de la INC, Ernesto Benítez, dijo ayer que recibió el informe de la Contraloría y ya se puso en acciones para responder en el plazo de treinta días que le dieron. En principio, indicó que las observaciones son las que se arrastran de varios años atrás y descartó irregularidades de la actual administración, que se inició en setiembre de 2018.