La Concertación pisa el acelerador en la recta final de las elecciones

“Estamos llegando a la recta final de la campaña y ahora toca pisar el acelerador. ¡Paraguay está con nosotros y se viene un futuro de oportunidades para nuestra Patria! ¡Faltan días para votar por la Lista 3!”, expresó el candidato a la primera magistratura.

También cuestionó bastante el hecho de que el ex candidato oficialista Arnoldo Wiens, quien acompaña a la dupla colorada Peña-Alliana en los actos colorados, haya arrugado y tirado un billete de 100 dólares.

“Es fácil jugar con el dinero de otro. Mientras los paraguayos tienen que elegir entre comprar remedio o comida con su salario ganado con sacrificio, la mafia se burla tirando dinero”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la emblemática Plaza Cañones del Bañado Sur, Alegre dijo que ahí se encontraba el verdadero Paraguay. Nuestro homenaje a Rodrigo Quintana porque no vamos a olvidar nunca aquel doloroso 31M”, apuntó.

Por su parte, la candidata a vicepresidenta Soledad Núñez sostuvo que la Concertación planta la construcción de una capital que incluya, integre y ofrezca oportunidades de desarrollo a toda su población, sin distinción alguna.

“La campaña de Santiago Peña se basa en juzgar nuestras apariencias, criticar nuestras caras, nuestra ropa, nuestros cuerpos. Tienen un ejército digital que se dedica a hacer comentarios sexistas y misóginos. Así de violentos y mala gente son”, sostuvo y repitió lo mismo en sus redes sociales.

Alegre luego aseguró que Cartes no es un empresario, “es el líder del crimen transnacional, por eso será derrotado”. “El cruce de llamadas lo demuestra. ¡La orden de asaltar y asesinar la dio Horacio Manuel Cartes, significativamente corrupto. Falta poco para que digamos basta al crimen organizado. No me cansaré de repetir: el modelo Cartes-Peña mata. ¡La justicia y el cambio ya llegan! ¡Rodrigo vive en la esperanza del nuevo Paraguay que está naciendo! El subsidio a la mafia del transporte sale de las familias paraguayas”, dijo también el presidenciable.



