La cinta Eami llega a Paraguay con varios premios internacionales

Este nuevo largometraje de 84 minutos se adentra en el pueblo ayoreo en el Chaco.

“Estuve durante dos años trabajando con ellos, recolectando sus memorias. Al tercer año de estar juntos, pregunté a uno de los líderes cómo ellos se expresaban el amor. En la comunidad, en los días de convivencia, veía que ellos no se tocaban, no se besaban, no se abrazaban y Tagüide, un joven líder, me respondió: ‘Nosotros expresamos el amor a través de la palabra. Para nosotros, todo se sana, con el amor en las palabras’. Recién en ese momento pude entender aquel destino”, explica Encina.

DETALLES. Eami es una realización bajo la dirección y guion de Paz Encina, con colaboración de José Elizeche y asistencia de Tagüide Picanerái. Fue producida por Encina y Gabriela Sabaté. La dirección de fotografía corresponde a Guillermo Saposnik.

La cinta también obtuvo otras distinciones internacionales, como en el festival Visions du Réel, dedicado al cine documental en Suiza; y mención especial del jurado en el 34° Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia. En su recorrido por festivales, la película obtuvo excelente receptividad de la prensa especializada. “Combina la fuerza documentalista de Encina, que le ha valido el reconocimiento internacional, y su interés por una narración altamente poética”, según crítica de Variety.

En otro comentario, Screendaily destaca: “Los ritmos de la experimentada editora Jordana Berg son pausados, rurales y majestuosos. El paisaje sonoro de Javier Umpierrez es una sinfonía de ruidos naturales, mientras que el director de fotografía Guillermo Saposnik acentúa imágenes de paisajes exuberantes con espeluznantes retratos en primer plano, con los ojos cerrados en una comunión visionaria y rumiante”.



Para ver

Película: Eami.

Dirección y guion: Paz Encina.

Producción: Paz Encina y Gabriela Sabaté.

Dirección de fotografía: Guillermo Saposnik.

Estreno: Jueves 19 de mayo.

Lugar: Cines de Paraguay.

Duración: 84 minutos.

Premios: Tiger Award, principal premio del Festival de Rotterdam, Países Bajos, y mejor dirección en el 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici).



El jueves 19 de mayo se estrena el filme de la compatriota Paz Encina, quien se inspiró en la historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode, para crear la cinta que ya cosechó varios importantes galardones.