La CGR halla irregularidades en las transferencias de Central del 2019

Entre las observaciones se cita que la Gobernación no remitió el listado de las entidades beneficiarias a la CGR. En su descargo, la Gobernación remitió una nómina, pero no satisfizo al equipo auditor, ya que no se remitió la justificación requerida, por lo que se ratifica la observación.

Se menciona también que las entidades sin fines de lucro no presentaron planilla de rendición de cuentas por importe de G. 9.288.197.625 y sus correspondientes documentos de respaldo por G. 18.345.915.685 de rendiciones no presentadas. Se cita a varias organizaciones como Plantemos Conciencia que recibió G. 1.809.403.080 y la Fundación CIAP G. 1.150.596.020. Esta última también administró más de G. 5.000 millones durante la pandemia.

Otra observación señala que la Gobernación de Central otorgó transferencias a las entidades sin fines de lucro para desembolsos siguientes durante todo el año 2019 sin la presentación de rendiciones de cuentas de las transferencias anteriores, por importe de G.18.345.915.685. La recomendación que dio la CGR es que la institución no debe tramitar ni efectuar transferencias de fondos sin antes verificar que la entidad haya dado cumplimiento total a las normas presupuestarias desarrolladas.

También la Gobernación de Central realizó el registro contable incorrecto de trasferencias a los consejos regionales de salud de un importe de G. 2.278.409.509 en contravención a la Ley 6258/19. También se observa el incumplimiento de los requisitos de las organizaciones sin fines de lucro dispuesto en el decreto reglamentario del Presupuesto del año 2019, ya que se hicieron transferencias en fechas consecutivas a la organización CIAP, sin tener en cuenta los procedimientos. En este caso, la CGR evaluó que los fondos debieron ser utilizados en su totalidad con los comprobantes o ser totalmente devueltos.

La Fundación CIAP recibió fondos del Ministerio de Hacienda y de la Gobernación de Central en contravención al artículo 7 la Ley 6258/19 que estipula que las entidades sin fines de lucro no pueden recibir transferencias de varias instituciones públicas, sino solamente de una institución.



INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS

No se remitió listado de entidades beneficiarias, tampoco se presentaron rendiciones de cuentas.