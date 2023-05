La banda holandesa Pestilence actúa mañana en Asunción

Con más de tres décadas en la escena del metal extremo a nivel mundial, Pestilence llega al país como parte de su gira Testimony of the Ancients - Latin American Tour 2023.

El evento contará con la presencia de los grupos locales Abomination y L’Estertor como teloneros. Las entradas anticipadas para el show tienen un costo de G. 170.000, mientras que en puerta se podrán adquirir por G. 220.000.

Pestilence, la icónica banda holandesa de death metal, comenzó recientemente la etapa latinoamericana de su gira mundial, en la que interpretan en su totalidad uno de sus álbumes más aclamados: Testimony of the An cients, publicado en 1991.

HISTORIA. Fundada en los Países Bajos en 1986, Pestilence es una de las bandas pioneras del death metal y publicó nueve álbumes a lo largo de su carrera, entre ellos el emblemático Consuming Impulse (1989) y el más reciente, Exitivm (2021).

La formación actual, liderada por el guitarrista y vocalista Patrick Mameli, cuenta con el bajista Joost van der Graaf, el guitarrista Rutger van Noordenburg y el baterista Michiel van der Plicht.

En esta gira, la banda se centra en la interpretación de las canciones de Testimony of the Ancients, considerado obra maestra del death metal.

El concierto de Asunción presentará temas como The Secrecies of Horror, Twisted Truth y Land of Tears y algunos de sus clásicos. Datos al (0994) 718-128.