La avidez por el fútbol retorna con una Supercopa

La primera movida oficial de la temporada será el miércoles próximo cuando se enfrenten Olimpia y Ameliano por la Supercopa Paraguay, que en esta segunda edición más allá de lo deportivo, contempla una recompensa de mil millones de guaraníes. La demanda para adquirir los boletos es grande y en ese aspecto el que copará prácticamente el Defensores es el Decano, entusiasmados por el título actual y las perspectivas que depara la competencia a nivel local y la misma Libertadores de América donde entrará en escena en fase de grupos. A las varias incorporaciones en Para Uno se acopló Iván Vazquez, nuevo director de Metodología y Desarrollo de Formativas. El español de 34 años trabajó en el Deportivo La Coruña, Ferrol y Compostela. En Sudamérica realizó tareas en inferiores en Independiente del Valle, un club modelo en Ecuador. También fue entrenador principal del Club Técnico Universitario de este país y tras gestiones realizadas por Aitor García, gerente deportivo, se concretó su venida. El ambiente que vive Olimpia es renovador en todos los órdenes, partiendo desde luego con la habilitación de fichajes y lo que se avecina, buscando el bicampeonato, atendiendo que en la primera edición jugaron Olimpia y Cerro Porteño, ganando el Franjeado 3-1 con goles de Roque, Richard Ortiz y Ale Silva; Fabián Franco para el Azulgrana. Fue a finales del 2021. Ahora, en su segunda versión enfrentando a Ameliano que internacionalmente tiene su compromiso en Sudamericana y con una conformación reconstruida va en busca de un golpe que lo consolide. El club de Barrio Jara contrató 17 jugadores, incluyendo un Sub17 y un Sub19 como parte de su armado. Una de las principales novedades es la contratación de Joaquín Papaleo, arquero argentino que formara parte de la selección de su país en un certamen internacional Sub 17 en Japón en 2010 alcanzando el cetro. Proveniente ahora de Güemes de Santiago del Estero se apresta a debutar el miércoles, como también el otro argentino Franco Ortellado de la reserva de Lanús. En la conformación a presentarse ante el Franjeado salta la figura de Silvio Torales en la media cancha, el vicecampeón con Nacional de la Libertadores 2014, es una de las caras más valiosas. Otro rostro nuevo es el de Giovanni Bogado, últimamente en Atyra y con un hecho resaltante, en su comienzos jugó el Mundial Sub 17 de la India con la Albirroja y con detalle que no es menor, apareció en Primera División en Libertad a los 15 años bajo la conducción de Eduardo Villalba. También de Tuyucuá y cuyo pase pertenece a la entidad se sumó Blas Cáceres de un largo recorrido. Ahora a la espera de lo que viene con dos coperos abriendo el fútbol oficial, el Franjeado que lo hará en la Libertadores y el de Barrio Jara en la Sudamericana. Por una nueva imagen Está previsto para el viernes 27 de enero el inicio del primer campeonato del año con los actos inaugurales y el puntapié inicial que se verán en Tuyucuá cuando se enfrenten Libertad y Guaraní. El Gumarelo, que había obtenido con sobrados méritos el Apertura del año pasado, desarrolló una discretísima imagen en el Clausura no compadeciéndose para nada de un millonario plantel que tuvo a su disposición Garnero. Hoy el panorama cambió con un presupuesto menos elevado y con retorno de futbolistas que estaban a préstamo y jugadores de la casa, encarará el 2023. En los últimos días acordó continuidad con Martín Silva, quien se ajustó al régimen actual del Gumarelo. Por el lado de Guaraní, que no tuvo buen año, tiene variantes en su estructura bajo la conducción de Hernán Rodrigo López y se apresta a dar vuelta la página. Hablando del entrenador tras su sello inconfundible como goleador comenzó su carrera como técnico en Racing de Uruguay, pasando por Luqueño y Nacional; en el orden local este será su tercer equipo. Ambos clubes se ven en la necesidad de “limpiar” lo que dejaron en el segundo semestre del 2022 (haciendo la salvedad que Libertad se partió en dos, alcanzó el título del Apertura decayendo notablemente en el siguiente certamen). El primero en escena Nacional, que dejó ir a 13 jugadores, hará su estreno en la Libertadores el 7 de febrero midiendo al Huancayo peruano en el partido de ida a las 21:00. Le habían asignado en principio el domingo 5 el choque frente a Olimpia por el torneo local; esto obligó al Tricolor a postergar el juego y con legítima razón puesto que dos días después tiene juego internacional. Arduo trabajo para Pedro Sarabia en la conformación de la escuadra que será nueva por donde se la mire debiendo cubrir vacancias que fueron capitales el año pasado. La revancha está prevista para el 14 de febrero en el Defensores del Chaco, también a las 19:00. La Academia se acreditará 400.000 dólares por Fase 1 y en caso de avanzar percibirá 500.000 en segunda ronda. Los conjuntos que vayan a Fase 3 recibirán 600.000 dólares. Por este objetivo va el Tricolor, pero el paso inicial recién comienza. En ese sentido, el máximo organismo del fútbol sudamericano mantiene el mismo régimen económico que tendrá como principal novedad, una vez que arranque la fase de grupos con los 3.000.000 previstos más un plus de 300.000 por partido ganado. En breve la agenda se verá apretada para los equipos paraguayos clasificados a la doble competencia. Con una nueva conducción En el orden arbitral se fue Horacio Elizondo de la Dirección del Departamento, siendo designado como nuevo responsable Eber Aquino, uno de los mejores árbitros de la última camada y aún con dos años más para poder continuar pitando (ese fue su deseo) tomó las riendas como principal encargado en la designación de jueces en nuestro fútbol. El contrato firmado con la APF es por cuatro años y ojalá tengamos criterios más uniformes en campo y VAR, una tarea bastante compleja y tan debatida. Aquino en los últimos años fue el elegido para conducir los superclásicos y esto por méritos propios. Desde aquí, ¡feliz gestión!