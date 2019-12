La ANR recibe hasta hoy solicitudes de afiliaciones con miras a las municipales

Durante la última sesión de la Junta de Gobierno se aprobaron 65.810 nuevas afiliaciones. Desde el partido informaron que la Comisión de Afiliaciones seguirá recibiendo los documentos hoy en el primer piso de la sede de la Junta , hasta las 13.00.

Las inscripciones se realizan también en las seccionales.

La ANR se ubica como la nucleación política mayoritaria del país, con el padrón más numeroso.

El 2020 será un año altamente electoral. La ANR deberá prepararse para las elecciones internas, juveniles, de mujeres, de autoridades y las municipales, además de la convención ordinaria prevista para enero. El Partido Colorado aprobó recientemente un presupuesto que incluye un gasto de G. 56.293.375.612, aunque solamente tendrá un ingreso de G. 51.498.934.937.

El senador Martín Arévalo presentó un pedido de expulsión para Óscar González Daher y Javier Díaz Verón. Ambas denuncias fueron entregadas al presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, pero este no corrió aún traslado a donde corresponde para su estudio. El presidente del Tribunal de Conducta, Gustavo Cazal, dijo que no llegaron todavía las solicitudes y recordó que solo podrían estudiar el caso de Díaz Verón, ya que González Daher es miembro de la Junta de Gobierno y solo este estamento puede expulsarlo. En ese sentido, Arévalo dijo que de realizarse la convención en enero, si hay espacio para otros temas, se estaría planteando su expulsión. El senador hizo el pedido como reacción a la prohibición de ingreso de ambos a los EEUU. Una de las últimas expulsiones fue la de la ex diputada Cynthia Tarragó, luego de ser detenida en los Estados Unidos por lavado de dinero. Estos y otros casos de hechos punibles, sobre todo los referentes a corrupción pública, marcaron el año del Partido Colorado que tiene en sus filas a muchos procesados.