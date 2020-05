La ANR aclarará la situación de sus trabajadores

Una veintena de trabajadores se han manifestado en tres ocasiones frente a la sede del partido oficialista.

Asimismo, Cubas precisó que será Pedro Alliana quien dialogará con ellos para explicarles como será el funcionamiento del partido de ahora en más. “Vamos a ponernos al día, y se les va hablar sobre como vamos a caminar de ahora en más”, señaló.

Agregó que la situación económica no es favorable teniendo en cuenta que el partido cuenta con G. 4.000 millones en materia de créditos vencidos y no se está pudiendo recaudar aportes. También mencionó que G. 1.300 millones se debe abonar en total a los funcionarios del partido. “Casi todas las autoridades no se ponen al día con sus aportes del 5%. Lastimosamente la irresponsabilidad de los morosos va de mal en peor. El partido dio todo para que ellos lleguen al poder y ellos no dan nada para que el partido siga adelante, especialmente durante esta pandemia donde los funcionarios necesitan llevar el pan de cada día a sus casas”, sostuvo.

Cubas refirió que la ANR cuenta con 256 funcionarios de los cuales, 60 cuentan con trabajos en otros lugares “pero cumplen en el partido con sus funciones”.

Mencionó que algunos trabajadores fueron multados por diferentes razones, como llegadas tardías o por no asistir a sus puestos.

Son 16 funcionarios quienes están sumariados por esas razones.

Aproximadamente 20 trabajadores colorados salieron en tres ocasiones a manifestarse para reclamar el pago de sus salarios del mes de marzo. En la primera ocasión recibieron kits de víveres de parte de los senadores para subsistir. En la segunda manifestación, los mismo realizaron una olla popular y colocaron pancartas de reclamo.

Zuny Morínigo, una de las organizadoras, destacó que siempre que los funcionarios hicieron reclamos, lo han hecho de esa forma, con ollas populares. Estos reclamos se hacen sin el respaldo del sindicato de funcionarios que actualmente se encuentra acéfalo, ya que su presidente, Rubén Zena renunció cuando se decidió realizar los reclamos. La ANR también cesó a los funcionarios por tres meses y cobraron el subsidio del IPS que corresponde a la mitad del salario mínimo.