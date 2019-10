La Albirroja, a la deriva por incumplimiento

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, expuso en conferencia de prensa, la situación de los amistosos por fecha FIFA ante Venezuela y Argentina, pactados para noviembre en Bangladesh. Los juegos serían suspendidos por incumplimiento de contrato de la empresa promotora que organiza los juegos.

“Hemos firmado con una empresa que tenía los derechos, donde estaban estipulados los dos partidos, ante Argentina y Venezuela. Hasta ahora no están cumpliendo con el contrato, un monto importante que debíamos de recibir ayer y no lo hicimos, entonces al no cumplir enviamos una intimación“, refirió Harrison.